Soria presetna maqueta de conjunto escultórico dedicado a "La Saca"

Miércoles, 08 Abril 2026 14:34

El Ayuntamiento de Soria ha presentado en sociedad la maqueta de la que será el conjunto escultórico dedicado al festejo sanjuanero de La Saca, que se podría ubicar en el alto del paseo del Espolón.

Como se recordara, el Ayuntamiento de Soria presentó en el otoño de 2023 los que iban a ser sus presupuestos municipales para el año siguiente y en los mismos ya contemplaba una partida de 150.000 euros para la creación de una gran escultura que sirva como homenaje al Jueves La Saca, de las fiestas de San Juan.

En aquel entonces se apuntó que el proyecto escultórico en bronce contaría con una inversión total cifrada en 600.000 euros, a repartir en tres ejercicios presupuestarios.

El proyecto figuraba dentro del programa electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales, en 2023.

La maqueta, realizada por Alberto Ruiz de Mendoza, se encuentra ya en el hall del centro cultural Palacio de la Audiencia.

El proyecto ha sido realizado por Ricardo González, César Antón y Pablo Bárez.

Además han participado Nedim Dzananovic (imagen gráfica) y Elka Creaciones (Impresión).

El conjunto escultórico refleja una estampa de la traída de los toros desde el monte Valonsadero, con tres mozos corriendo o citando a los siete astados y dos caballistas conduciendo al ganado.

En el proyecto se contempla la ubicación de este conjunto escultórico en la parte alta del paseo del Espolón, junto a la rotonda de la “fuente de colores”.

A Pamplona hemos de ir

El monumento a La Saca guarda similitudes con el dedicado al encierro de los sanfermines en Pamplona, realizado por el escultor bilbaíno Rafael Huerta e inaugurado en 1995 y posteriormente ampliado en 2007.

Está situado en el segundo ensanche de Pamplona, cerca de la plaza de toros, en el cruce de las avenidas de Roncesvalles y Carlos III y representa con realismo la expresividad de un omento agitado del encierro en el que los corredores están siendo alcanzados por los toros.

El grupo escultórico esculpido en bronce está compuesto por diecinueve figuras: seis toros de Victorino Martín, tres cabestros y diez corredores.

La escultura actual es una obra armoniosa de 11 metros de largo y 4 metros de ancho más un pedesatal de hormigón armado.

La primera escultura del monumento al encierro costó 10 millones de las antiguas pesetas en 1995, unos 60.000 euros actuales.

Casi una década después, el consistorio pamplonés y Caja Navarra encargaron al escultor que ampliara su obra del Monumento al Encierro para representar un encierro casi al completo, con seis toros, diez corredores y tres cabestros que se unieron a la obra inicial para formar una larga carrera de más de 10 toneladas de bronce. El presupuesto ascendió a cerca de 600.000 euros.