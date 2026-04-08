Feijóo denuncia el "infierno fiscal" del Gobierno con los autónomos como víctima favorita

Miércoles, 08 Abril 2026 16:30

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la campaña de la renta denunciando el “infierno fiscal” del Gobierno de Sánchez y comprometiéndose firmemente a revertirlo cuando sea presidente.

“En lo que de mi dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año: esto lo garantizo”, ha afirmado.

“Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del Gobierno: es un compromiso que asumo, doy mi palabra y de momento he cumplido mi palabra siempre”, ha sentenciado.Núñez Feijóo ha recordado que en sus 13 años al frente de la Xunta de Galicia demostró que se pueden bajar impuestos, eliminando lo superfluo, orientando bien el gasto y “si nadie del Gobierno roba”.

“Mientras el Gobierno tenga récord en asesores y altos cargos, mientras se gaste más que nunca en publicidad y propaganda, mientras se abran las puertas a millones de personas que no vienen a contribuir, mientras se riegue de privilegios al independentismo, mientras la corrupción, los enchufes y las mordidas campen a sus anchas por el Gobierno, hay margen para bajar impuestos”, ha enumerado.

El lídere del PP ha lamentado que los autónomos sean la “víctima favorita” del Gobierno, tras conocerse que “Sánchez ha vuelto a mentir y tampoco ha congelado las cotizaciones de 2025 a todos los autónomos”, lo que afecta a “más de un millón” y evidencia que “el atraco a los autónomos no tiene fin y su falta de palabra tampoco”

“El Gobierno cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que apoya a sus seres queridos y cruje al que declara hasta el último euro”, ha afirmado.

“Pero a los que roban no: a esos no los cruje, a esos los protege”, ha contrastado.

“La decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos. Es el mundo al revés”, ha zanjado.

Medidas fiscales

Núñez Feijóo ha enumerado seis medidas fiscales concretas que habrían de tomarse para revertir la situación: bajar el IVA de los alimentos básicos al 5 por ciento mientras dure la guerra; reducir el IRPF desde el primer año de legislatura; bonificar los cuatro primeros años de IRPF a los jóvenes; eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros; no recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en ningún territorio; y presentar un modelo fiscal adaptado al siglo XXI

“La gente paga más, pero recibe menos: es injusto”, ha afirmado ante un grupo de trabajadores, autónomos y emprendedores que padecen en primera persona el impacto de la presión fiscal sobre sus vidas

En este sentido ha denunciado que llenar la nevera cuesta un 42,8 por ciento más que en 2018, que la vivienda ha subido un 65 por ciento en compra y un 51 por ciento en alquiler —el doble que los salarios—, y que cada español paga de media más de 3.600 euros más en impuestos y cotizaciones desde ese año.

“Si la gente trabajadora paga más, pero vive peor, presumir… ¿de qué? Presumir cuando tanta gente las pasa canutas pese a contribuir más que nunca, es la medida de la distancia entre el Gobierno y la calle”, ha acusado.