El Ayuntamiento moviliza 440.000 euros en ayudas sociales y convenios con entidades en 2026

Jueves, 09 Abril 2026 15:51

El Ayuntamiento de Soria, a través de la concejalía de Acción Social, ha activado distintas líneas de apoyo económico destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables, con una movilización global de más de 440.000 euros entre ayudas directas y convenios con hasta 25 entidades sociales.

La concejala del área Ana Romero ha explicado que “el objetivo es reforzar la red de protección social y facilitar el acceso a recursos básicos, especialmente en un contexto en el que muchas familias siguen teniendo dificultades para cubrir necesidades esenciales”.

En este momento, el Ayuntamiento mantiene abiertas tres convocatorias de ayudas, dirigidas tanto a entidades del tercer sector como a personas a título individual

La primera línea está destinada a financiar actividades desarrolladas por asociaciones sin ánimo de lucro del ámbito social.

Cuenta con una dotación de 20.000 euros, cubre hasta el 80% del proyecto y establece un máximo de 1.200 euros por entidad.

No se trata de una convocatoria competitiva, por lo que se concederá a todas las entidades que cumplan los requisitos.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 26 de abril de 2026.

“Queremos animar a todas las entidades del tercer sector a presentar proyectos que trabajen con colectivos vulnerables, desde personas con discapacidad hasta programas de inclusión, igualdad o prevención de adicciones”, ha señalado la concejala, quien ha recordado que en el pasado ejercicio se aprobaron cuatro.

Ayudas a la movilidad: hasta 150 euros para desplazamientos en taxi

Otra de las convocatorias abiertas está dirigida a personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar sus desplazamientos.

Podrán acceder a estas ayudas personas con una discapacidad igual o superior al 33%, empadronadas en Soria y con ingresos limitados.

La cuantía puede alcanzar los 150 euros, en función de la situación económica, y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 15 de septiembre de 2026.

Ayudas para gastos básicos de vivienda: 180.000 euros de presupuesto

La principal línea de ayudas es la destinada a cubrir gastos básicos de vivienda, como alquiler, comunidad o suministros energéticos.

Cuenta con una dotación de 180.000 euros y establece una ayuda general de 375 euros por unidad familiar, que puede alcanzar los 425 euros en el caso de familias numerosas.

El plazo de solicitud ya está abierto desde hoy mismo y finalizará el 9 de mayo.

“Estas ayudas son fundamentales porque responden a una de las principales preocupaciones de las familias, que es poder hacer frente a los gastos básicos del hogar”, ha destacado la responsable municipal.

Datos de 2025 y evolución en 2026

Durante el pasado año, el Ayuntamiento concedió: 361 ayudas de vivienda, por un importe de 136.608 euros; 18 ayudas de movilidad y 4 ayudas a entidades del tercer sector

En el ámbito de las ayudas de urgente necesidad, que se mantienen activas todo el año y sí están cofinanciadas dentro del Acuerdo Marco, se tramitaron 449 ayudas correspondientes a 249 solicitudes por un importe total de 268.112,50 euros

En lo que va de 2026, en el apartado de urgente necesidad ya se han concedido 174 ayudas a 92 unidades familiares, por un importe de 86.577 euros.

“Estos datos reflejan que seguimos teniendo una demanda importante vinculada principalmente a vivienda, alimentación y suministros, por lo que es clave mantener y reforzar estas líneas de apoyo”, ha subrayado la concejala.

260.000 euros en convenios con 25 entidades sociales

La nota se completa con la aprobación de los convenios de colaboración con entidades del ámbito social, que alcanzan un total de 260.000 euros.

Estos acuerdos permiten dar estabilidad a proyectos consolidados en la ciudad, evitando que tengan que concurrir a convocatorias anuales y garantizando la continuidad de servicios esenciales.

Entre las entidades y programas destacan:

CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES 2026 (25 primeros – 260.000 euros)

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Soria. Centro terapéutico de día – 13.000 euros

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Soria. Unidad de Estancia Diurna y Memoria (Gaya Nuño) – 27.000 euros

FUNDAMAY. Tutela de personas mayores – 1.560 euros

FADESS. Atención a enfermedad mental – 4.560 euros

FADESS. Brecha digital y atención a mayores – 20.000 euros

Asociación Parkinson Soria. Centro terapéutico – 25.500 euros

ASAMIS. Programas terapéuticos – 7.320 euros

ANDE Soria. Ocio y tiempo libre discapacidad intelectual – 17.760 euros

ASPACE Soria. Mantenimiento del centro – 6.000 euros

FADISO. Movimiento asociativo discapacidad – 12.000 euros

ASOVICA. Mantenimiento del proyecto – 12.000 euros

Autismo Soria. Mantenimiento del proyecto – 13.000 euros

ASOEM. Mantenimiento del proyecto – 13.000 euros

ARESO. Mantenimiento del proyecto – 1.200 euros

Asociación de Diabéticos de Soria. Mantenimiento del proyecto – 1.200 euros

Programa intergeneracional (Gerencia de Servicios Sociales / UVA / Ayuntamientos) – 1.200 euros

Fundación Eusebio Sacristán. Deporte inclusivo – 19.600 euros

Cruz Roja Soria. Educación de calle – 25.000 euros

Amas de Casa Numancia. Actividades y mantenimiento – 3.300 euros

Banco de Alimentos de Soria. Distribución de alimentos – 8.000 euros

Fibroas. Mantenimiento del proyecto – 1.200 euros

ALCER. Mantenimiento del proyecto – 1.200 euros

ManoInclusión. Balonmano inclusivo – 5.000 euros

AECC. Mantenimiento del proyecto – 1.200 euros

UNICEF Castilla y León. Ayuda humanitaria infancia (Gaza) – 20.000 euros

“Estos convenios son clave para sostener el trabajo diario de las entidades, que llegan donde la administración no siempre puede hacerlo y que forman parte esencial de nuestro sistema de servicios sociales”, ha concluido la concejala.