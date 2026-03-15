Hacendera defiende otro modelo de transición energética con más beneficios para Soria

Domingo, 15 Marzo 2026 07:55

La Asociación Hacendera defiende otro modelo de transición energética, del que Soria se puede beneficiar en mayor medida que con el actual, donde parte de sus paisajes han sido sacrificados, con poco beneficio para los municipios.

En Soria se instaló e primer aerogenerador en 1998, en época donde la provincia tenía un defícit importante en producción de energía eléctrica que se equilibró en 2003.

Desde 2009, se produce en la provincia un excedente de energía de entre el 400 por ciento y el 500 por ciento del consumo.

El 40 por ciento de los municipios sorianos tiene alguna infraestructura de energías renovables.

En 2026, a cinco años vista, la energía eólica aumentaría en la provincia uun 276 por ciento y la fotovoltaica un 674 por ciento, según ha advertido Hacendera.

En Soria el 28 por ciento de los aerogeneradores están ubicados en áreas clasificadas de sensibilidad máxima, muy alta y alta. Sólo el 33 por ciento de estas instalaciones se sitúan en zona de sensibilidad baja.

La mayor concentración de este tipo de infraestructuras se produce en las comarcas de Tierras Altas y en el sureste de la provincia de Soria

El criterio de su elección, más que la importancia del recurso viento, es que se trata de zonas rurales con un grave problema de despoblación y envejecimiento de la población, escaso dinamismo económico y problemas de financiación de los ayuntamientos, lo que está produciendo una concentración territorial y una masificación que genera un impacto en el paisaje y una confrontación con los modelos y proyectos de vida en el mundo rural que carga con una gran parte de la transición energética, ha denunciado.

Los agentes promotores minusvaloran el impacto paisajístico, el daño ambiental y la integración territorial.

Con ello, los territorios y las viviendas pierden valor, los pequeños negocios asociados al turismo sufren un revés económico importante, muchos terrenos de gran valor agrícola y ganadero están siendo destruidos, y miles de árboles arrancados, espacios de grandísimo valor natural y con importantes figuras de protección y paisajes emblemáticos están siendo totalmente alterados, las generaciones venideras no conocerán cómo era en origen la tierra de sus antepasados y muchas especies de gran valor natural van a ver mermadas sus poblaciones por la alteración de su hábitat

Impactos demográficos

En Soria, de los 62 municipios con instalaciones de energía eólica (aerogeneradores) 48 han perdido población entre 2010 y 2024.

Más de un 77 por ciento de los municipios con instalaciones eólicas ha perdido población entre 2010 y 2024. El 63% tienen menos de 100 habitantes, el 80 por ciento tienen menos de 200 habitantes, sólo un 10 por ciento están instalados en municipios con más de 1000 habitantes

Fuente: https://www.foro-ciudad.com/soria.html

Impactos económicos

Mientras en Europa las empresas promotoras de renovables están obligadas a invertir alrededor de un 20-25 por ciento de sus ganancias en desarrollo del territorio, en España los municipios reciben entre un 1-3,5 % procedentes de los impuestos obligatorios y de los convenios bilaterales entre los ayuntamientos y las empresas del sector.

“Acuerdos, que con demasiada frecuencia, se incumplen en nuestro país y que está llevando a los ayuntamientos a años de litigios con las empresas por impago e incumplimiento de los convenios firmados”, ha denunciado Hacendera.

En Soria, incluso municipios que han aumentado considerablemente los ingresos de las arcas municipales debido a este tipo de instalaciones no logran generar políticas públicas que reviertan el problema estructural de la despoblación y el abandono, lo que requeriría unas inversiones económicas muy por encima de los ingresos recibidos y lo más que hacen es invertir ese dinero en una pista de paddle, una piscina cubierta o algunas mejoras en el pueblo.

En 2018 el 66 por ciento de la potencia eólica del Estado español estaba en manos de cinco grandes empresas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Acciona.

El resultado es una privatización de los beneficios (apropiación de recursos) y una socialización de los impactos.

Son proyectos planteados, definidos y ejecutados por agentes externos al territorio (grandes empresas y fondos de inversión) muy alejados de los grandes centros de consumo que no contribuyen al desarrollo del territorio donde están instalados.

Otro modelo de transición energética: sostenible, distribuida y eficiente

Frente al modelo centralizado donde se concentran grandes centrales de pocos productores muy alejadas de los centros de consumo, Hacendera ha estimado que es viable un modelo descentralizado de autosuficiencia local y de “cosecha” territorial, mucho más democrático, sostenible y eficiente (soberanía energética) basado en la generación distribuida (muchos agentes promotores de esas instalaciones, empresas del territorio, centrales pequeñas, equilibrio producción/consumo, puestos de trabajo estables) donde las comunidades locales sean las protagonistas y gestionen sus propios recursos mediante comunidades energéticas o autoconsumo compartido.

Caracterizado por:

Descentralización territorial: más repartidas por el territorio, más reequilibrio y menos impacto

Acercamiento producción/consumo: más eficiencia

Control social y territorial de las instalaciones. Vector de desarrollo rural: más beneficios (no solo autoabastecimiento de electricidad y calor sino generación de ingresos complementarios con la venta de los excedentes) explotación de unos recursos territoriales propios, entendidos como una cosecha más del territorio”.

Dar vida y mejorar la economía de los pueblos y también reindustrializar las zonas rurales, pero con respeto y medida.

La autosuficiencia permite la no dependencia energética y, por lo tanto, no estar expuestos a fluctuaciones de precios, disponibilidad, apagones…

El modelo de transición dependerá de las políticas públicas que se implementen en las instituciones públicas, no solo de ordenación territorial, sino medidas fiscales y administrativas.

Es decir, se deberían aplicar políticas que faciliten con estímulos fiscales y económicos este modelo de desarrollo de las energías renovables: la generación distribuida en paralelo a la participación de las comunidades locales porque ha demostrado ser el más exitoso en su implantación, tanto en cantidad instalada como en rapidez.

Aplicar el modelo óptimo, el 100 % distribuido, es únicamente cuestión de voluntad política. Con él ganamos todos: los territorios, pero también las empresas tecnológicas.

Y si fuera necesaria la implementación de más producción energética renovable hay espacios alterados suficientes para ello: polígonos industriales, vertederos, bordes de vías y autopistas, canales de riego...

Existe un estudio de Aliente (Alianza Energía y Territorio) que constata que toda la potencia renovable proyectada cabe en estas zonas antropizadas sin necesidad de sacrificar espacios agrícolas o de alto valor paisajístico, cultural y ambiental.