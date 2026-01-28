Soria ¡Ya! invita a ciudadanía a plantear propuestas para programa electoral de autonómicas

Miércoles, 28 Enero 2026 11:44

La plataforma Soria ¡Ya! ha vuelto a invitar a los ciudadanos a plantear sus propuestas para enriquecer su programa electoral para las autonómicas del próximo 15 de marzo.

Ángel Ceña ha presentado una iniciativa para las elecciones autonómicas, centrado en un programa abierto para que la ciudadanía participe y dé sus ideas

Los ciudadanos interesados tienen un enlace para mandar sus propuestas.

Ceña ha subrayado la importancia que dan a la participación ciudadana. En la última comparecencia recibieron 140 propuestas.

"Somos el único partido que pone esta iniciativa sobre la mesa. Los demás partidos vienen marcados por las directrices de Madrid y Valladolid", ha censurado.

Ceña ha señalado que han iniciado ciclo de reuniones con interlocutores sociales y una ruta para hablar con los vecinos de los distintos pueblos de la provincia, para que planteen sus propuestas.

El inicio de la ruta se ha iniciado en Benámira, de Medinaceli, que tiene un habitante.

"Ya pasaron los tiempos del nepotismo ilustrado. Los que tienen que dar su opinión son los ciudadanos", ha resaltado.

Juan Antonio Palomar ha señalado que en el programa mantendrán más reuniones con agentes sociales de la provincia para enriquecerlo.

"Queremos que el programa sea serio, útil y comprometido con las realidades que se viven en la provincia", ha señalado.

La Encuesta de Población Activa de 2025 no refleja nada, a juicio de Palomar, que invite a la complacencia y el optimismo de políticas de Fernández Mañueco.

Más de 3.200 parados, con mayor incremento del desempleo en 2025, Soria es la provincia más afectada.

Las candidaturas se deben presentar antes del 9 de febrero. Soria Ya quiere dejar cerrada candidatura, en asamblea plenaria, la próxima semana.