Diputación activa ayudas para obtención de certificados de calidad alimentaria y mejora de competitividad

Miércoles, 11 Marzo 2026 13:31

La Comisión de Desarrollo Económico de la Diputación de Soria ha dictaminado por unanimidad las bases de dos convocatorias dirigidas a fortalecer a las empresas agroalimentarias de la provincia dotadas de 140.000 euros.

La primera es la convocatoria de subvenciones dirigidas a agrupaciones empresariales para la realización de actividades sectoriales para el ejercicio 2026 que cuenta con una dotación de 90.000 euros.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la cooperación empresarial como herramienta fundamental para la mejora de la competitividad y la posición en el mercado de pymes y micropymes.

Esta línea, que cuenta con una buena acogida por parte del sector empresarial, potencia la cooperación entre empresas para mejorar productos de forma conjunta o para la obtención de alguna figura de calidad, como uno de los mecanismos más importantes para proteger los productos tradicionales, aumentando el valor añadido de estas pequeñas empresas.

Además, también se potencia con esta ayuda, la presencia en ferias comerciales de agrupaciones empresariales, frente a la dificultad que tendría de asistir de manera individual.

La subvención va también dirigida a la realización de estudios y actividades de carácter experimental, con un 60% y una subvención máxima de 15.000 euros;; estudios y trabajos técnicos para amparar el producto bajo alguna figura de calidad, con una subvención del 90% y una subvención máxima de 40.000 euros; los gastos derivados de participar en ferias subvencionadas al 50% con 15.000 euros máximo; y por último, la edición de folletos, carteles y publicidad con una subvención del 30% y un máximo de 12.000 euros.

Esta línea ha aumentado la cuantía en 40.000 euros, hasta los 90.000, por el apoyo que presta a las agrupaciones empresariales que están trabajando en la obtención de alguna figura de calidad.

La Comisión también ha dictaminado por unanimidad una nueva línea de ayudas a las empresas agroalimentarias destinadas a que consigan certificaciones de calidad alimentaria que les permitan abrir los mercados internacionales.

Esta nueva línea cuenta con una partida de 50.000 euros y se crea, según ha destacado el diputado Saturnino de Gregorio, porque son una carta de presentación obligatoria para las empresas cuando salen fuera con sus productos de nuestras fronteras, sobre todo para productos que van destinados a supermercados o líneas de alimentación.

La subvención cubre el 50%, con un máximo de 6.000 euros, para la consecución del IFS Food v8 o del BRCGS; de 4.000 euros para la consecución de la ISO 22000; y de 3.000 euros para lograr la ISO 9001.