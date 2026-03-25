El MITMA destina 3,6 millones para obras de emergencia en 300 kilometros de carreteras en Soria

Miércoles, 25 Marzo 2026 16:37

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está invirtiendo 3,6 millones de euros para rehabilitar tramos de carreteras estatales en Soria que suman casi 300 kilómetros.

En total, el Mitma está invirtiendo 46,7 millones de euros en obras de emergencia de rehabilitación de firmes en 2.015 km de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León.

La actuación está destinada a subsanar los daños causados por las borrascas y temporales registrados en diciembre, enero y febrero.

En Soria, la inversión alcanza los 3,6 millones de euros para rehabilitar tramos que suman 298,6 km.

Las obras ya han comenzado en varias carreteras de las provincias de Ávila (N-110 y enlace con AV-20, N-501 y N-502); Burgos (BU-30, BU-30R, N-122, N-627, N-234 y N-234A); León (N-601 y N-120); Palencia (A-67); Segovia (N-110 y N-603); Soria (A-15, N-122 y N-113) y Valladolid (A-11, VA-30, A-62 y A-6).

En la provincia de Soria, se actuará en la autovía A-15, del km 0 al 56,65 y del km 98,125 al 107,44; en la autovía SO-20, del km 0,88 al 1 y del km 9,28 al 21,2;: en la autovía A-11, del km 61,75 al 61,85, en la carretera N-111, del km 218,1 al 221 y del km 228,9 al 248, en la carretera N-113, del km 51,9 al 52,31; en la carretera N-122, del km 97,12 al 144,054 y del km 158,6 al 245,59, en la carretera N-234, del km 363,2 al 405,6 y en la carretera N-2, del km 141,82 al 163,63.