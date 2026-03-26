Luminaria Raíces organizará tres eventos en tres localidades sorianas

Jueves, 26 Marzo 2026 09:45

Luminaria Raíces recorrerá los pueblos de la comarca de Tiermes, con el objetivo de devolver la cultura a la tierra que la vio nacer.

El pasado 10 de agosto de 2025, la localidad soriana de Pedro, perteneciente al municipio de Montejo de Tiermes, acogió la primera edición de Luminaria Sound, un evento gratuito que combinó música en directo, juegos y bailes populares, comida tradicional e incluso una visita guiada al Yacimiento Arqueológico de Tiermes, uno de los tesoros históricos de la provincia de Soria.

Esta iniciativa nació con el objetivo de visibilizar la realidad de los pueblos y difundir la historia de Pedro y su gente, poniendo en valor el medio rural como espacio de cultura, encuentro y creatividad.

Uno de los grandes emblemas de Luminaria Sound es el arraigo por la tierra.

Tanto es así que, en su primera edición, todos los artistas participantes procedían de Castilla y León, configurando un cartel que unió talento, identidad y proyección regional.

Entre ellos destacó la banda La Regadera, uno de los nombres más reconocidos del panorama musical de la comunidad.

Ese sentido de pertenencia y el afán por reivindicar la vida rural han dado paso a Luminaria Raíces, un nuevo capítulo de esta historia que continuará llenando de vida las calles de los pueblos de la Comarca de Tiermes.

En una provincia como Soria, la más despoblada de España, Luminaria se consolida como motor de unión, convivencia y cultura en los pueblos.

En 2026, Luminaria Raíces organizará tres eventos en distintas localidades sorianas a lo largo del año, todas ellas unidas por un mismo fin: devolver la cultura a la tierra que la vio nacer.