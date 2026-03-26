Diputación se hace cargo de recogida de basuras en el campo de Gómara

Jueves, 26 Marzo 2026 12:13

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación de Soria ha dictaminado favorablemente la modificación del contrato del servicio de recogida, transporte y entrega al CTR de los residuos generados en el ámbito de la provincia de Soria que lleva a cabo la empresa Valoriza.

La modificación, una vez aprobada en pleno, va a permitir resolver el problema que plantea la Mancomunidad de Gómara que hasta la fecha era la encargada de llevar a cabo la recogida de basuras en los 22 pueblos que forman parte de la misma, concretamente las localidades de Aldealafuente, Ribarroya, Tapiela, Aliud, Almazul, Mazaterón, Zárabes, Bliecos, Buberos, Cabrejas del Campo, Ojuel, Candilichera, Carazuelo, Duañez, Fuentetecha, Mazalvete, Gómara, Abión, Ledesma de Soria, Paredesroyas, Torralba de Arciel y Villaseca de Arciel.

La Mancomunidad de Gómara mantenía la recogida de basuras de estos municipios, pero debido a problemas técnicos con el camión encargado de llevar a cabo la recogida y vertido en el CTR de Golmayo, se tuvo que subcontratar el servicio, presentando unas carencias que ahora se van a subsanar sumándose al servicio que presta en toda la provincia la Diputación provincial de Soria.

La empresa adjudicataria del servicio, Valoriza Servicios Medioambientales SA tiene contrato en vigencia hasta el 1 de abril de 2027, con posibilidad de prórroga hasta 2028, se va a hacer cargo de la recogida de estos pueblos, sin incrementar el coste a la Diputación y cobrando la misma cuantía por contenedor que viene recogido en el pliego.

De esta manera se amplía el objeto del contrato mediante la adhesión de los municipios que componen la Mancomunidad del Campo de Gómara al contrato de la Diputación del servicio de recogida, transporte y entrega de residuos sólidos urbanos a los centros de tratamiento autorizados en la provincia de Soria.

La Comisión también ha dictaminado las bases de la línea de subvenciones destinada al control de las colonias felinas dotada con 20.000 euros, para continuar ayudando a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas y promover su control poblacional.

Las acciones subvencionables son los programas de gestión ética de colonias felinas, incluyendo esos proyectos de captura, esterilización y retorno.

Pero también se incluyen otras actuaciones de sensibilización a la población local, la formación de personal encargado de la gestión de las colonias, las campañas de concienciación e información, la esterilización por parte de un veterinario, la identificación con microchip y la adquisición de un lector de estos.

Igualmente, son subvencionables los elementos para la captura de gatos como comida específica, jaulas o instrumentos de captura, instalación, recogida y traslado de los animales. Asimismo, la ayuda se dirige a la compra de equipamientos para vallado y delimitación del espacio, las desparasitaciones y las vacunaciones.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria es de 20.000 euros. La cuantía máxima que cada localidad puede recibir se decide en función del número de habitantes; con menos de 400 habitantes el importe máximo será de 3.000 euros; entre 400 y 800 será 2.000 euros; y para municipios superiores a 800 habitantes el importe máximo de subvención será de 1.000 euros.