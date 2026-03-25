La Delegación Soriana organiza Campeonato Provincial de Judo 2026

Miércoles, 25 Marzo 2026 14:41

La Delegación Soriana de Judo ha organizado este domingo el C.R.E. Campeonato Provincial de Judo 2026, en el pabellón polideportivo de Las Camaretas, en Golmayo, Soria.

Desde la 10 de la mañana, un total de 132 participantes, pertenecientes a los Clubes Judo Club San José, Judo Club Kodokan, Judo Club Golmayo Camaretas y CD Crossfit Soria, para las categorías Infantil (Sub-15), Alevín (Sub-13), Benjamín (Sub-11) y Pre-Benjamín (Sub-9 y Sub-8), con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, han participado en este campeonato.

Todos ellos ha demostrado un buen nivel, pero sobre todo lo importante para muchos ha sido la emoción de pisar por primera vez un Tatami de competición.

Las categorías Sub-15, Sub-13 y Sub-11 han abierto la competición para continuar a las 12:30 horas los Sub-9 y Sub-8.

La Delegación Soriana de Judo ha agradecido en un comunicado las facilidades y disposición del Ayuntamiento de Golmayo, para realizar el Campeonato Provincial de Judo 2026.