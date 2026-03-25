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Raúl Perales García, un brazista soriano consolidado

El nadador soriano Raúl Perales García ha participado en el último Campeonato de España Absoluto-Junior de invierno, disputado en Sabadell (Barcelona), junto a los mejores nadadores del país, en el clasificatorio para el Europeo de Verano 

El soriano ha nadado los 50 y 100 metroz Braza, pruebas en las que había obtenido las mínimas en el último Campeonato de Castilla y León y que en tan solo dos semanas, ha bajado sus registros una vez más hasta en medio segundo para así poder ser uno de los mejores nadadores del país 

Perales se ha consolidado como brazista destacado tanto en Soria como en Castilla y León y poco a poco se va haciendo un hueco a nivel nacional,

"Sin duda, es un deportista a tener en cuenta para futuras citas en las piscinas", ha avanzado su club, el C.D. Acuático Soriano.

El joven nadador seguirá trabajando para continuar su progresión y de esta forma dejar a Soria en el mejor lugar posible 

A espera de la consolidación de cuatro récords de España, próximamente habrá nuevas noticias por parte de los nadadores del CD Acuatico Soriano 

 

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