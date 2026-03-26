Los volantistas sorianos encaran cuatro competiciones este fin de semana

Jueves, 26 Marzo 2026 13:18

Este fin de semana, previo a la Semana Santa, donde apenas se convocan competiciones, quince jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 disputarán cuatro competiciones, siendo dos Masters Nacionales, el Campeonato Absoluto de Castilla y León y el Master Territorial de Navarra.

Los jugadores absolutos tienen, en el Polideportivo San Amaro de Burgos, la celebración del Campeonato Absoluto de Castilla y León, una de las citas más importantes de la temporada y a la que se desplazarán Daniela Corchón, Alfonso y Jorge Peñaranda, Beatriz Hernández y Nora Martínez.

Los cinco disputarán dos modalidades y parten con muchas opciones de alzarse con más de una medalla.

Parte de la cantera, las jugadoras sub-19: Isabel Corchón y Carmen Gómez afrontarán el Master Nacional de Aragón que se celebrará en Alfajarín.

Estando en las primeras semanas de la temporada y dado que son jugadoras de primer año de la categoría, tienen marcado como objetivo, superar el mayor número de rondas para ascender puestos dentro del ranking nacional y adquirir experiencia frente a jugadoras con mayor recorrido que ambas.

El otro Master Nacional para jugadores sorianos será el que se dispute en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial para la categoría senior.

Están inscritos cuatro sorianos: Manuel Acero, David Hernansanz, Santiago Martínez y José Carlos Pérez a los que se unirá el jugador burgense de la AD89, Sergio Latorre.

Dado que se encuentra próximo al Campeonato de España y que es una localización céntrica para la mayoría de los clubes, la competición se presenta con mucha participación y calidad. Pese al alto nivel de los rivales, de nuevo los sorianos tienen como objetivo volver con medallas de la cita madrileña.

Finalmente, durante la jornada el sábado, varios jugadores sub17: Jimena Ayllón, Aarón Barrera y Daniel Marín, tras cuajar un excelente Campeonato de Castilla de León la semana pasada, finalizarán estos primeros meses de competición con el Master de Navarra que se celebrará en Estella.

Es una competición que repartirá muchos puntos para el ranking nacional y que, con buenos resultados, continuarán posicionándose en zonas cada vez más altas de la lista nacional.