Carolina Marín, la mejor jugadora de bádminton de Europa, anuncia su retirada

Jueves, 26 Marzo 2026 16:27

La mejor jugadora española de bádminton de todos los tiempos, Carolina Marín, ha anunciado este jueves su retirada tras afrontar múltiples lesiones de gravedad en los últimos años de su carrera deportiva.

La deportista, de 32 años, ha decidido poner fin a su carrera deportiva, por lo que no participará en el Europeo del próximo mes de abril en su Huelva natal, según ha confirmado su departamento de prensa.

"Tras un proceso de reflexión y priorizando el bienestar de su rodilla -como ya adelantó que sería su prioridad absoluta en esta etapa-, Carolina ha decidido que es el momento de escuchar a su cuerpo. Aunque la ilusión de competir en su casa, era un motor emocional inmenso, la salud y la calidad de vida futura prevalecen sobre la alta competición", ha anunciado en un comunicado.

Además, en sus redes sociales ha difundido un vídeo en el que se sincera sobre esta decisión.

"Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso", ha señalado.

"Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. Lo dije muchas veces y soy consecuente con mi decisión. Querría que mi final como jugadora hubiese sido de otra forma, pero en la vida las cosas no siempre pasan como queremos y tenemos que asumirlo. En el fondo sí que me retiré en una pista, en París en 2024, solo que entonces no lo sabíamos", ha expresado en un video.

El Comité Olímpico Español (COE) ha resaltado la trayectoria deportiva de Carolina Marín, en su despedida.

“Hoy nos ponemos en pie para despedir a la mujer que desafió al gigante asiático con una raqueta y un grito que ya es eterno. Carolina Marín anuncia su retirada, pero su eco no dejará de resonar en cada pista donde un niño o una niña sueñe con lo imposible”, ha expresado.



Además ha señalado que no sólo se recordará el oro de Río 2016, ni los tres Mundiales, ni las siete coronas europeas.

“Te recordaremos por la resiliencia pura. Por levantarte cuando tus rodillas dijeron “basta” y tu corazón respondió “todavía no”. Por enseñarnos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él”. Ha resaltado.



El COE ha recalcado que se retira la jugadora de bádminton más grande de la historia de Europa y, sobre todo, un ejemplo de pundonor que trasciende cualquier medalla.



