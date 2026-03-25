Daniel Berná asiste a presentación del III Tumi Spain Golf Tour

Miércoles, 25 Marzo 2026 13:01

Daniel Berná ha asistido este lunes a la presentación del III Tumi Spain Golf Tour 2026, el circuito de la PGA de España, un acto que se celebró en la sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid (CSD).

El jugador del Club de Golf Soria es uno de los fijos en este circuito que, de cara a este año, se presenta con novedades, ya que contará con diez torneos repartidos por toda la península Ibérica y, por primera vez, el ganador del Orden de Mérito, que llevará el nombre de José María Olazábal en homenaje a la leyenda española, obtendrá siete invitaciones para competir en torneos del Challenge Tour de DP World Tour europeo.

Este acuerdo con la Real Federación Española de Golf (RFEG) marca un hito en la historia del circuito y refuerza su papel como puente entre el mundo amateur y el profesional.

El calendario de 2026 incluye diez pruebas en distintas regiones: País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Andalucía y un torneo en Portugal, concretamente en Madeira.

La primera de estas citas, en la que estará Daniel Berná, llegará los días 15 y 16 de abril con la disputa del XXII Campeonato de la PGA de España Dobles en el Izki Golf, uno de los campos más emblemáticos del norte de España.

Además, el circuito incorpora los Nin9rs Games, competición por equipos al estilo LIV Golf que debutó el año pasado con gran éxito, en la que el año pasado ya participó el golfista soriano.

El III Tumi Spain Golf Tour se ha convertido en un circuito consolidado que combina tradición, prestigio y proyección internacional.

Gracias a los acuerdos con la RFEG y los patrocinadores, los jugadores tienen la oportunidad de disputar torneos de alto nivel y acceder al Challenge Tour de DP World Tour europeo, mientras que España refuerza su posición en la nueva Alianza Mundial de las PGA’s.

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