Últimos días para conseguir maillot conmemorativo con inscripción a La Histórica

Martes, 24 Marzo 2026 17:42

La marcha cicloturista "La Histórica" recorrerá el próximo 31 de mayo cerca de 60 kilómetros por los paisajes sorianos, con pistas y tramos de tierra, con bicicletas anteriores a 1992 y maillots de lana.

Las inscripciones a La Histórica de Abejar ya rondan los 150 participantes y todos aquellos que se apunten a lo largo del mes de marzo, hasta el día 31, tendrán garantizado el maillot conmemorativo de la edición 2026.

Un obsequio característico de la cita clásica de Abejar, en la bolsa del participante junto a productos locales, y que cada año rinde homenaje a algún club o personaje relevante del ciclismo al que se rinde homenaje.

En esta ocasión, con los colores amarillo y verde como protagonistas, el maillot homenajea al creador de La Histórica, Alberto Faricle, con el que consiguió un campeonato de Cataluña junto a su amigo Negredo, con el equipo Café de Baix Teia en la Pista Juveniles Americana.

Como cada edición, y ya van quince, la marcha que rinde homenaje al ciclismo de aquella época, con bicicletas clásicas y avituallamiento de productos sorianos, haciendo bueno el lema con el que nació, 'Menos barritas e isotónicos y más Torrezno de Soria y porrón de vino'.

De nuevo asistirán a la cita, aunque falta confirmación oficial, ex profesionales como Carmelo Miranda, Alfonso Gutiérrez, Celestino Prieto, Perico Delgado, Iñaki Gastón, Andoni Balboa, Andrei Zinchenko, Sergey Smetanine, Dori Ruano, el soriano Julio Espeso o Félix García, 'Pirelli'.

La Histórica tiene carácter solidario y como cada año se donará un euro de la inscripción a una ONG soriana. Las inscripciones pueden hacerse en este enlace.

La bolsa del corredor cuenta además con productos típicos de la zona y, con la inscripción, los participantes (y acompañantes) tienen derecho a todos los avituallamientos en Muriel Viejo, Calatañazor (almuerzo), vermú en Cabrejas del Pinar y comida en Abejar.

En cuanto al cartel, pintado a mano por el exciclista profesional y amigo de La Histórica, el pintor Miguel Soro, rinde homenaje a Javi Molina, fallecido hace unos meses y gran asiduo a la marcha de Abejar y a todas las citas clásicas.

El día previo, el sábado, habrá una contrarreloj por la mañana individual de siete kilómetros, entre los refugios de Mojabragas y El Amogable, con buzo de crono o mono obligatorio.

En el Centro Cultural habrá durante todo el día una exposición de bicicletas de contrarreloj e indumentaria de crono. En el pabellón habrá mercadillo con material ciclista y, a las 20.00 horas, hamburguesada para continuar sobre las 21.00 horas con concierto a cargo del grupo soriano ‘Rumbarola’.

La cita está organizada por el Club Ciclista Los Muros de la localidad, con la colaboración de la Asociación El Navazo y el Ayuntamiento de Abejar, así como Diputación de Soria y Caja Rural.

Sobre la Histórica

Ataviados con maillots y complementos de equipos clásicos, los participantes recorrerán 60 kilómetros, principalmente por pistas de tierra y cumpliendo dos requisitos principales; que las bicicletas sean anteriores a 1992 y que las palancas de cambio se encuentren en el cuadro de la bicicleta.

El objetivo es transitar por pistas sin asfaltar y por caminos de tierra para revivir las competiciones de los equipos de antaño. La recompensa a este esfuerzo llega con el avituallamiento con productos típicos sorianos como porrón de vino, torreznos o pastas.

El recorrido de la Histórica comienza en Abejar, pasando por pueblos de gran belleza, como Muriel Viejo con su bosque de álamos, Muriel de la Fuente con la Fuentona, Abioncillo, singular por su paraje, Calatañazor pueblo de encanto medieval, Cabrejas del Pinar y como meta Abejar, la puerta de pinares.

La plaza de Almanzor de Calatañazor será el primer punto del avituallamiento, antes de afrontar el último tramo del recorrido y el más complicado, donde hay que atravesar el, conocido entre los corredores como ‘Col du Pepinill’, una pendiente entre Muriel de la Fuente y Cabrejas del Pinar con un desnivel de hasta el 20 por ciento.

Antes de llegar a la meta ubicada en Abejar, un vermut espera en la fuente de Cabrejas, para afrontar los últimos kilómetros por uno de los caminos que más quebraderos de cabeza da a los ciclistas, o más bien hace sufrir a las ruedas de sus bicicletas.

Esta marcha nació en 2012 de la mano de Alberto Faricle y el Club Ciclista Los Muros de Abejar, con el propósito de “rendir homenaje al ciclismo y a los ciclistas de aquella época, que realizaban tantos esfuerzos por pistas sin asfaltar y que tan buenos momentos nos han dado”. Año tras año ha ido haciéndose un hueco en el calendario de las marchas clásicas y en 2015 ya tuvo que limitar la participación.