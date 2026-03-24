Top 10 para dos golfistas sorianos en I Puntuable Juvenil de Extremadura-Castilla y León

Martes, 24 Marzo 2026 08:47

El segundo puesto de Miguel López en Scracth fue el resultado más destacado de la representación del Club de Golf Soria en la prueba de recuperación del I Puntuable Zonal Juvenil de Extremadura-Castilla y León, una cita que no se pudo celebrar en su día en Talayuela y que este sábado se disputó en el recorrido burgalés de Lerma.

Miguel López completó un excelente recorrido de 72 golpes, en el par del campo, con lo que compartió la segunda plaza con Manuel Cano, a un solo golpe del ganador, José Basconcillos.

Además, López acabó en el puesto 16 en hándicap individual general.

También estuvo a un gran nivel el otro representante del Club de Golf Soria, Enzo Jiménez, que fue octavo en Scratch con 74 golpes, 2 sobre par, además de terminar octavo también en hándicap individual general y sexto en hándicap individual infantil.

En el mismo campo de Lerma, y también el sábado, aunque en la Prueba Zonal de su categoría, compitió a 9 hoyos otro jugador del Club de Golf Soria, Marcos López, que se clasificó en la segunda posición con 32 puntos, a uno solo del ganador.

CLASIFICACIONES PUNTUABLE ZONAL JUVENIL

CLASIFICACIONES PRUEBA ZONAL LERMA – 9 HOYOS

Un día después, el domingo, tanto Miguel López como Enzo Jiménez y Marcos López volvían a competir en Lerma, en este caso en la IV Prueba Puntuable de la Liguilla Sub 21 de Castilla y León 2026, una cita en la que también participaron Rodrigo del Río y Saúl Fernández.

En esta ocasión, Miguel López fue el ganador en Scratch cadete con 69 golpes, en una jornada en la que fue cuarto en hándicap cadete y décimo en hándicap general.

Por su parte, Saúl Fernández terminó en el puesto 13 en hándicap general y sexto en hándicap cadete; Enzo Jiménez acabó el 35 en hándicap general y noveno en hándicap infantil; y Rodrigo del Río se clasificó en el puesto 39 en hándicap general y 12 en hándicap infantil.

Por su parte, Marcos López lideró la clasificación hándicap en el torneo de 9 hoyos.

CLASIFICACIONES LIGUILLA SUB 21

CLASIFICACIONES LIGUILLA SUB 21 - 9 HOYOS