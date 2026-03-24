Top 10 para dos golfistas sorianos en I Puntuable Juvenil de Extremadura-Castilla y León
El segundo puesto de Miguel López en Scracth fue el resultado más destacado de la representación del Club de Golf Soria en la prueba de recuperación del I Puntuable Zonal Juvenil de Extremadura-Castilla y León, una cita que no se pudo celebrar en su día en Talayuela y que este sábado se disputó en el recorrido burgalés de Lerma.
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Miguel López completó un excelente recorrido de 72 golpes, en el par del campo, con lo que compartió la segunda plaza con Manuel Cano, a un solo golpe del ganador, José Basconcillos.
Además, López acabó en el puesto 16 en hándicap individual general.
También estuvo a un gran nivel el otro representante del Club de Golf Soria, Enzo Jiménez, que fue octavo en Scratch con 74 golpes, 2 sobre par, además de terminar octavo también en hándicap individual general y sexto en hándicap individual infantil.
En el mismo campo de Lerma, y también el sábado, aunque en la Prueba Zonal de su categoría, compitió a 9 hoyos otro jugador del Club de Golf Soria, Marcos López, que se clasificó en la segunda posición con 32 puntos, a uno solo del ganador.
CLASIFICACIONES PUNTUABLE ZONAL JUVENIL
CLASIFICACIONES PRUEBA ZONAL LERMA – 9 HOYOS
Un día después, el domingo, tanto Miguel López como Enzo Jiménez y Marcos López volvían a competir en Lerma, en este caso en la IV Prueba Puntuable de la Liguilla Sub 21 de Castilla y León 2026, una cita en la que también participaron Rodrigo del Río y Saúl Fernández.
En esta ocasión, Miguel López fue el ganador en Scratch cadete con 69 golpes, en una jornada en la que fue cuarto en hándicap cadete y décimo en hándicap general.
Por su parte, Saúl Fernández terminó en el puesto 13 en hándicap general y sexto en hándicap cadete; Enzo Jiménez acabó el 35 en hándicap general y noveno en hándicap infantil; y Rodrigo del Río se clasificó en el puesto 39 en hándicap general y 12 en hándicap infantil.
Por su parte, Marcos López lideró la clasificación hándicap en el torneo de 9 hoyos.
CLASIFICACIONES LIGUILLA SUB 21