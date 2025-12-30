Diputación inicia proceso para restaurar el Castillo de Serón de Nágima

Martes, 30 Diciembre 2025 12:29

La última Junta de Gobierno del año de la Diputación provincial de Soria ha aprobado el expediente de contratación de servicios denominado “Asistencia técnica para la redacción del proyecto de Rehabilitación del Castillo de Serón de Nágima por un importe de 47.632,98 euros, IVA incluido.

Por fin se puede avanzar en este proyecto ya que el ayuntamiento de la localidad ha puesto a disposición de la Diputación provincial de Soria el castillo, incluido ya en su inventario municipal, y la Diputación provincial de Soria ya dispone de la subvención directa del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) de 700.000 euros que, después de figurar durante varios años en presupuestos, ha sido ingresado el dinero en las cuentas de la institución, con estos dos requisitos cumplidos ya se puede comenzar con el proceso de restauración de este castillo.

El primer paso ha sido la aprobación de este expediente de contratación en vista de la memoria formulada por el departamento de Cultura, se tramita la contratación de este servicio y se aprueba la apertura del procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado y su publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, en la Plataforma de Contratación del Estado, y se aprueba el gasto.

La memoria descriptiva y económica se redactó a petición de la Diputación Provincial de Soria con el fin de describir y valorar las intervenciones necesarias a realizar en el castillo de Serón de Nágima para garantizar su consolidación estructural, restauración y puesta en valor, deteniendo así la ruina avanzada y acelerada del castillo.

Con las actuaciones previstas se quiere garantizará la consolidación de la ruina que amenaza con perder la integridad del monumento y provoca riesgos a la seguridad de las personas.

El castillo de Serón de Nágima, a pesar de su estado de conservación, ostenta una serie de valores patrimoniales, ya que tiene un gran valor monumental y arquitectónico por su tipo, función y construcción.

Se engloba en un sistema territorial defensivo de la frontera, como relevante ejemplar de un castillo señorial bajomedieval en la frontera rayana entre Castilla y Aragón.

El castillo de Serón tiene un valor tecnológico añadido enfatizado por la presencia de una evolución de los huecos defensivos para las primeras armas pirobalísticas ubicadas dentro de un castillo de comienzos del siglo XV y a estos valores sistémicos, históricos, monumentales, tecnológicos y funcionales se unen los valores paisajísticos y de identidad social de la población de Serón y el entorno del valle del río Nágima.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el diputado de Cultura, Enrique Rubio, se han felicitado de que por fin se hayan conseguido solucionar todos los problemas existentes y que se pueda invertir los 700.000 euros previstos para llevar a cabo una tarea de consolidación de este castillo que es un emblema de toda la comarca.

María Isabel Latorre, alcaldesa de Serón de Nágima, se ha mostrado ilusionada de que por fin se pueda avanzar en la restauración del castillo y se siga evitando su deterioro y se consolide lo que queda, para disfrute de todos los vecinos y visitantes.