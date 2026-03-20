Tres campeonatos regionales de duatlón en juego este sábado en Navaleno

Viernes, 20 Marzo 2026 17:55

La cita sabatina de Navaleno acoge la disputa del Campeonato de Castilla y León de Duatlón estándar, así como los cetros autonómicos de duatlón de las categorías infantil y cadete, ya que los juveniles dirimieron su prueba en el mes de febrero en Soria.

Además, la prueba será puntuable para los rankings autonómicos de las diferentes categorías, poniendo en juego el doble de puntos para aquellas en las que está en juego el campeonato.

También habrá puntos en juego para la Liga Autonómica de Clubes, que lidera en este momento el Triatlón Laguna de Duero de Valladolid.

La plaza Domingo Heras será el epicentro de una prueba que se iniciará a las 10.30 horas con las competiciones de menores, y que, a partir de las 12.25 horas, tendrá la salida estándar.

Navaleno es, desde 2020, la sede del Campeonato de Castilla y León de la distancia estándar, es decir, que se disputa en un primer segmento de carrera a pie de 10 kilómetros (cuatro vueltas), un parcial ciclista de 40 kilómetros (dos vueltas) sin posibilidad de ir a rueda y un último parcial de 5 kilómetros (dos vueltas).

Es decir, es el doble de distancia que una distancia sprint. Además, el recorrido es exigente, con pendientes de tramo urbano en la carrera a pie y un duro parcial ciclista que eso sí, discurre por un escenario idílico, como es el pinar de El Amogable.

En la prueba masculina, en las últimas cinco ediciones siempre ha habido un ganador diferente, sin un claro dominador.

El hecho de que en esta edición no esté presente ninguno de estos corredores hace que sea complicado hacer un pronóstico de cara al autonómico, aunque la presencia de Mikel Mugica perteneciente a otra Comunidad, ya le coloca como un claro aspirante a la victoria general.

Volviendo al autonómico, el soriano Jaime Izquierdo, buen conocedor del terreno, también será uno de los hombres a tener en cuenta, al igual que otros integrantes jóvenes y de talento del Deporama Triatlón Soriano, así como los representantes de otros equipos importantes de la región con predilección por distancias largas.

En el caso de la prueba femenina, la ausencia de la vigente campeona, Marina Muñoz, gran dominadora del duatlón regional en los últimos años, también en esta distancia, abre el abanico de candidatas a la victoria.

La presencia de la ganadora de 2022, Laura Fernández, la convierte en uno de los nombres a tener en cuenta, junto a las arandinas Estefanía Sanz y Raquel Valladares, así como Clara Pastor, Montserrat Acera, Elena Hernández o Paula Rodríguez.

La jornada comenzará con las pruebas de menores, con la salida a las 12 horas de los deportistas de categoría cadete.

Posteriormente, irán discurriendo las salidas infantil (12.40 horas), alevín (13.10 horas), benjamín (13.35 horas), y prebenjamín (13.55 horas), todas ellas, con distancias adaptadas a las edades.