La percepción del sistema sanitario varía significativamente según comunidad de residencia

Domingo, 05 Abril 2026 17:23

Los resultados del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), confirman que la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario está profundamente ligada al desempeño de cada comunidad autónoma.

En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe evidencia diferencias territoriales en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

A nivel nacional, el 51,6 por ciento de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público.

No obstante, este promedio esconde una marcada desigualdad territorial: Cantabria lidera la valoración con un 66,4 por ciento de opiniones favorables, situándose 14,8 puntos por encima de la media.

En el extremo opuesto, Andalucía registra el índice más bajo con un 38,8 por ciento, lo que supone una brecha de 27,6 puntos porcentuales entre ambas comunidades.

Respecto a la Atención Primaria, el servicio más utilizado por la población (80,8%), el 80,4 por ciento de los usuarios califica la atención recibida como buena o muy buena.

Sin embargo, el análisis por comunidades revela una distribución muy heterogénea.

En el extremo superior, destacan Cantabria y el País Vasco, donde los niveles de satisfacción positiva alcanzan el 90 por ciento, mientras que en los niveles más críticos, se sitúan Andalucía, Valencia y, especialmente, Galicia, que registra el porcentaje más bajo de satisfacción de todo el territorio, situándose por debajo del 73%.

Esta disparidad también se refleja en los tiempos de espera para acceder al médico de familia.

Frente a una demora media nacional de 9,15 días para quienes no obtienen cita el mismo día o al siguiente, el País Vasco se sitúa como la comunidad con menos demora, con solo 4,91 días.

En el lado opuesto, los residentes en Andalucía sufren la espera más prolongada del país, alcanzando una media de 11,16 días, seguida de cerca por Cataluña con 10,59 días.

En el ámbito del ingreso hospitalario, la sanidad pública registra una valoración del 81,4% de los pacientes, con una nota media de 7,02 puntos sobre 10, consolidándose como uno de los servicios mejor valorados del sistema. En este servicio, Cantabria encabeza los niveles de excelencia con una nota de 7,64 puntos, seguida de Asturias (7,55) y el País Vasco (7,53), mientras la valoración desciende hasta los 6,62 puntos en Canarias y las ciudades autónomas.

Por otro lado, la coordinación entre los servicios de Atención Primaria y el ámbito hospitalario cuenta con una valoración del 49,4% de la población a nivel nacional. Por comunidades, el País Vasco registra la mayor valoración, con un 65,8% de ciudadanos que aprueban la comunicación entre niveles asistenciales.

En contraste, Canarias registra el punto más bajo del país con un 39,6% de opiniones favorables.

Respecto a los servicios de urgencias, el 48,7 por ciento de la población española ha recurrido a la red pública en el último año.

Aunque la atención es valorada positivamente por el 72,4 por ciento de los usuarios a nivel nacional, la forma en que se accede a este servicio depende estrechamente de la organización en cada comunidad autónoma.

Mientras que la Comunidad de Madrid registra el mayor uso de urgencias hospitalarias de España (68,6%), en regiones como Canarias o Extremadura es la Atención Primaria la que absorbe la mayoría de los casos (más del 55%), aliviando la presión sobre los hospitales.

En cuanto a la calidad percibida, los servicios de emergencias 061 y 112 se consolidan como los mejor valorados del sistema con una nota media nacional de 7,26 puntos, destacando especialmente el liderazgo de Castilla-La Mancha, con una puntuación de 7,90.

Por su parte, las urgencias hospitalarias obtienen sus valoraciones más altas en Cantabria y el País Vasco (6,71), frente a la percepción más crítica de Ceuta (5,05).

En relación con la salud mental, el informe revela que el 19,9% de la población (prácticamente una de cada cinco personas) ha necesitado consultar a un profesional por un problema de salud o malestar emocional en el último año. De este grupo, el 51,1% fue atendido principalmente en el sistema público, donde el servicio recibe una valoración positiva del 56% por parte de sus usuarios.

Por otro lado, y a pesar de la variabilidad territorial detectada en otros indicadores, se mantiene una sólida y mayoritaria preferencia por la hospitalización pública, que elegiría el 73,9% de los ciudadanos frente al 23,9% que optaría por la sanidad privada.

Esta confianza en el sistema público para los casos de mayor complejidad ha experimentado un crecimiento sólido de 11 puntos desde el año 2015, reafirmando que la seguridad y los medios de los hospitales públicos siguen siendo el eje vertebrador y la opción de referencia para la población española.

Para más información: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm