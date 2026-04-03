España batirá de nuevo récord de gasto de turistas internacionales en marzo y abril

Viernes, 03 Abril 2026 08:15

Turespaña estima que España batirá de nuevo el récord de gasto de los turistas internacionales en marzo y abril, incluido el periodo vacacional de la Semana Santa.

En concreto ingresará más de 21.000 millones de euros, alrededor de un 3 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a los visitantes foráneos, los modelos predictivos prevén que se alcance una cifra similar a la del año pasado, en torno a los 15 millones, un crecimiento aproximado del 0,2 por ciento.

Concretamente, la Encuesta de satisfacción de los viajeros no residentes, elaborada anualmente por Turespaña, revela en 2025 un crecimiento de casi tres puntos porcentuales en los turistas internacionales que se sienten "muy satisfechos" con sus vacaciones en España (del 66,2 por ciento de 2024 al 66,9 por ciento del año anterior).

Además, el 67 por ciento de los encuestados aseguran que quieren volver a visitar España en los próximos 12 meses.

Impacto de la guerra en Irán sobre el turismo

Con estas previsiones, y con las cifras oficiales del comienzo de año (en enero el gasto de los turistas creció un 9,3% y el número de turistas un 1,2%, con la afiliación turística en máximos históricos: 2,75 millones de trabajadores en febrero), el sector turístico tiene mayor capacidad para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio con solvencia y capacidad de anticipación.

Además, en el corto plazo se está observando una reorientación del turismo desde el Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental, lo que se traduce en un desplazamiento de flujos desde países como Turquía o Egipto, a otros como Italia, Grecia o España.

El Ministerio de Industria y Turismo ha constituido un grupo de seguimiento de las posibles consecuencias, tanto positivas como potencialmente negativas, de la guerra de Irán sobre el turismo, para monitorizar -con los datos ofrecidos por las oficinas de turismo de Turespaña en todo el mundo- la situación y evolución de los mercados emisores conjuntamente con el sector turístico.

El Consejo de Ministros ha tomado en su última reunión conocimiento del Informe sobre coyuntura y previsiones turísticas: abril 2026 presentado por el Ministerio de Industria y Turismo con los últimos avances en la transformación sostenible del modelo turístico en España, así como un análisis de las posibles repercusiones de la guerra en Irán sobre las perspectivas del sector a corto y a medio plazo.

Según el documento, se consolida la tendencia hacia la desconcentración del turismo, la desestacionalización y la diversificación, avanzándose hacia la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.

El informe muestra que entre 2018 y 2025 el crecimiento del número de visitantes y del gasto turístico está siendo superior en los meses de temporada media y baja (de octubre a mayo), que en los de la temporada alta; asimismo, el gasto sigue creciendo más, proporcionalmente, en las comunidades de interior y del norte, que en las principales regiones turísticas del país y la oferta turística está cada vez más diversificada, creciendo en mayor proporción las motivaciones de viaje relacionadas con la cultura o la gastronomía que las tradicionales de sol y playa.

Además, se detecta otra tendencia que 2025 se ha terminado de consolidar, la del aumento del gasto en destino por encima del número de turistas, que se traduce en un crecimiento más cualitativo.