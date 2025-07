Premios de urbanismo “Manda Güevos 2025” del Ayuntamiento de Soria

Miércoles, 09 Julio 2025 18:34

Leonor del Río, con tono socarrón y su habitual desparpajo y buen humor, llama la atención en este artículo sobre algunos de los más llamativos disparates urbanísticos que se están cometiendo en la ciudad con la directa intervención de quienes deberían evitarlos, Ayuntamiento y Ministerio de Transportes.

Por lo numerosas y ciertamente meritorias que son las candidaturas presentadas a esta convocatoria, no ha sido fácil tarea para el jurado la selección de los premiados. Para evitar, en lo posible, imperdonables injusticias, se han concedido, con la autorización del Alcalde Presidente (que también lo es del jurado y de un montón de excelsas instituciones), dos premios accésit y dos ex aequo para no olvidar los muchos méritos, propios, claro está, de los principales candidatos.

PRIMER PREMIO. Por unanimidad del jurado al Proyecto de humanización de las travesías de Soria (Promotor: Jefatura de carreteras del Estado en Soria con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad). Son tantos los disparates que para la ciudad suponen tanto el proyecto como las obras en ejecución, que es de esperar su participación en la próxima convocatoria una vez se den por terminadas las obras. Con mención especialísima al nuevo concepto de ciudad pensada para hacer imposible la racional ordenación del tráfico de vehículos, con innecesarios alargamientos de recorridos y tiempos de viaje, aumento de consumo de combustibles y la consiguiente contaminación ambiental, sin olvidar el general cabreo de los sorianos. Se ha incorporado al premio el original e innecesario tobogán en la rotonda de Eduardo Saavedra y la calle Almazán para el tráfico procedente de la carretera de Madrid. Al premio se unen la felicitación del Alcalde por la desastrosa concepción y ejecución de las feas aceras y las trampas tendidas al aparcamiento de vehículos, así como su particular satisfacción por la renovación a nivel nacional del concepto de bulevar.

SEGUNDO PREMIO EX AEQUO. También por unanimidad del jurado. Al inexplicable e imperdonable silencio municipal sobre la retirada de Golmayo del proyecto de la nueva depuradora de aguas residuales y a la contumaz inacción del equipo de gobierno municipal en el expediente del Cerro de los Moros (Promotor en ambos casos: Ayuntamiento de Soria). Gracias a esas dos barbaridades Soria no podrá desarrollar todas las capacidades que la nueva depuradora (EDAR SINOVA) haría posibles en el embalse de Los Rábanos; sus aguas continuarán contaminadas con regularidad, eso sí, con un barquito en el escaparate para incautos turistas. En el premiado folletín del Cerro de los Moros se destacan como mérito singular los catorce años, catorce, sin corregir la golfería del Partido Popular en el plan de Urbanismo de 2006. Corrección que no habría supuesto ninguna responsabilidad pecuniaria para el Ayuntamiento, y que las negociaciones fuera de circuito para la salvación del negocio inmobiliario de un promotor privado condenado por corrupción promete nuevos y meritorios capítulos. ¡Y todavía los habrá malpensados!

TERCER PREMIO. Al edificio en construcción en el conocido “solar del circo”, en la avenida de Valladolid. (Responsables: Ayuntamiento de Soria, promotor (Europea de Viviendas) y arquitecto (Ignacio Cabrerizo). Presentado en su día a la oposición y a los vecinos como un edificio singular escalonado, con nueve plantas sólo en el más alto tramo, pero, ¡ay!, una vez conseguido el cambio del plan de Urbanismo, el escalonamiento ha desaparecido en el cartel publicitario de las obras en curso. Además, parece que el Ayuntamiento promoverá la construcción de un aparcamiento subterráneo de apoyo a la inexistente demanda vecinal, o sea, al promotor, que plantea una gran superficie comercial sin aparcamiento propio. Unos artistas para renunciar al uso público de una preciosa superficie que será devorada por la especulación pura y dura de un promotor inmobiliario. (No se sabe si en esta votación el Sr. Alcalde votó o estaba en blanco).

CUARTO PREMIO (sin cuantía económica). Premiado año tras año, al ya modélico embudo del Espolón (Promotor: Ayuntamiento de Soria, que va a por todas). Como la franquista pertinaz sequía, este modelo de estropicio urbano sin sentido se mantiene gracias al inquebrantable apoyo de Alcalde-ausente en el debate- y adláteres a la mayor gloria de la estulticia urbanística del Ayuntamiento.

QUINTO PREMIO EX AEQUO (sin cuantía económica). A la ingeniosa aplicación del Manual de Humanización de R. Mínguez (publicado en El Mirón el 20 de marzo pasado y que, según el jurado, contribuirá, junto con el torrezno y las fiestas de San Juan, a la difusión planetaria de Soria como modelo de ciudad), en la ordenación de la acera de la av. Duques de Soria en el acceso a la Dehesa como reserva para carga y descarga de mercancías (Promotor: Ayuntamiento de Soria; avala esta merecida concesión, amén de lo absurdo de la misma, la estricta y estrafalaria limitación del horario a todas las horas diurnas) y en la ilegal acera en construcción en la margen izquierda de la carretera de Madrid frente a la Estación del ausente ferrocarril (con un metro escaso de anchura y con las farolas, como dicen en Soria, en medio mitad). En el rico léxico de ciertos políticos, con un par.

PRIMER ACCÉSIT. A las obras de repavimentación del centro no histórico de la capital (Promotor: Ayuntamiento de Soria). Se premian los singulares y meritorios ejemplos de mala calidad de ejecución: pasos de peatones en Nicolás Rabal y primer tramo de la avenida Duques de Soria, Mariano Vicén y Linajes de Soria, y las recientes pavimentaciones con losas de granito que no soportan el paso de vehículos, y la creativa solución municipal: repavimentación con hormigón de cemento gris. ¡Si el recordado – y homenajeado- ingeniero Javier Lapuerta levantara la cabeza! No cabe imaginar ninguna otra solución que diera peor imagen de la ciudad y sus rectores.

SEGUNDO ACCÉSIT. A la imaginativa y estrafalaria nueva ordenación del tráfico en el parque del Castillo (Promotor: Ayuntamiento de Soria). ¿Funcionaba bien y sin conflictos? Pues para acabar con tamaño error está la creatividad y el atrevimiento del chapucero responsable. Se crean zonas de conflicto donde no las había, se suprime bruscamente una acera en la zona con mejores vistas y peor visibilidad, se dificulta el acceso al aparcamiento público y al del parador. ¿Idea del arqueólogo responsable de la “reconstrucción exincastillos” de la muralla? ¿O del propio Ayuntamiento, asombrado por el hallazgo de unos restos aún sin identificar?

Doy fe. En Soria a 9 de julio de 2025, 2º Lunes de Pascua.

Que la santísima Virgen María los perdone.

Leonor del Río, secretaria del jurado.