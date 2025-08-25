Feijóo presenta plan, con 50 medidas, para luchar contra los incendios

Lunes, 25 Agosto 2025 18:52

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes un plan contra incendios que incluya un “registro nacional de pirómanos”.

Este Plan se remitirá inmediatamente a las Cortes e incluye 50 medidas para dar atención ágil e inmediata a las personas afectadas, recuperar los pueblos, los entornos y los empleos destruidos, y para garantizar que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir, según ha señalado Feijóo.

El presidente del PP, que ha asegurado que él visitó los incendios antes que Sánchez, ha recordado que pidió inmediatamente el despliegue del Ejército, algo que “no debería pedir el jefe de la oposición”, sino que “debería de ser una instrucción inmediata del presidente del Gobierno”.

El líder popular ha cargado también contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien también podría haber pedido la autorización al presidente del Gobierno para desplegar al Ejército.

Con los incendios más graves produciéndose en comunidades gobernadas por el PP -Galicia, Extremadura y Castilla León- Feijóo ha asegurado que los presidentes autonómicos han trabajado “hasta la extenuación” con todos los medios disponibles en su territorio.

"Agradezco a los presidentes autonómicos que, antes de que Protección Civil interviniera, estuvieron intentando coordinar medios”, ha dicho.

El problema principal, ha reiterado, ha sido no activar en momentos de crisis todos los medios disponibles del Estado y ha sido también un problema “de prevención y de planificación de un verano como este”.

https://www.pp.es/storage/2025/08/2025-08-25-PLAN-INCENDIOS.pdf

Además ha destacado que, dentro de las medidas contempladas en el Plan, “proponemos crear un Registro Nacional de Pirómanos en el que formen parte todas las personas condenadas, mediante sentencia firme, que hayan producido un incendio en cualquier lugar de España”

Este registro conllevará la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización.

“Solo en los últimos 2 meses y medio hay 41 personas detenidas y 127 investigadas”, ha apuntado.

Feijóo ha asegurado que es imperativo “impedir que las crisis se conviertan, en ocasiones, en bronca política” y, para ello, “proponemos establecer criterios objetivos, transparentes y vinculantes, para el abordaje automático de las emergencias, bajo el liderazgo de profesionales de acreditada experiencia”

Ha enumerado también las principales medidas económicas del Plan: alojamiento temporal de los damnificados, garantía de que nadie se quede sin su vivienda habitual o segunda residencia por los fuegos, exención temporal de impuestos para localidades, empresas y particulares afectados, y ayudas a la alimentación del ganado

Además, se declarará expresamente Zona de Actuación Especial para la Restauración Forestal y Medioambiental las zonas afectadas, se aprobarán líneas de financiación y avales sin coste financiero, y “ayudas del 100% para municipios y Comunidades para gastos urgentes”

El presidente del PP ha confirmado que el Plan incluye la solicitud inmediata del Fondo de Solidaridad de la UE, con anticipo íntegro para municipios afectados, y una Adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation orientada a la lucha contra incendios

Asimismo, ha propuesto incentivar en el Plan Estratégico de la PAC las prácticas que contribuyan al mantenimiento de los montes como “remunerar a los agricultores, ganaderos y trabajadores del monte que lleven a cabo prácticas sostenibles de captura de CO2, prevención de incendios y mitigación del cambio climático”

Feijóo ha afirmado que es “obvio” que el Ejecutivo ha fallado en la prevención “porque no ha puesto los medios disponibles” para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas: “Ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central en este agosto que el año pasado”

Además ha echado en cara al presidente del Gobierno que no se pusiera al frente de la crisis: “El Gobierno llegó tarde y ha habido una falta de planificación y una falta de prevención y una falta de compromiso en los primeros días de los incendios forestales”

“No puede ser que el chat de presidentes autonómicos del Partido Popular esté coordinando medios cuando el Gobierno está ausente en la coordinación de esos medios que le corresponden desde el punto de vista competencial por razones de protección”, ha sentenciado

“Tenemos la realidad de un Gobierno paralizado, ausente y cuya situación va a empeorar todavía más en otoño. Pero les aseguro que en lo que estamos trabajando es que el Partido Popular ni esté ausente, ni esté bloqueado, ni esté paralizado”, ha concluido.