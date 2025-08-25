Los bomberos forestales salen a la calle para homenajear a su compañero fallecido

Lunes, 25 Agosto 2025 18:07

Los bomberos forestales de Soria volverán a manifestarse en las calles de Soria para homenajear a los compañeros que han perdido la vida en su lucha contra el fuego.

La manifestación se realizará el próximo viernes, a las 10.15 horas de la noche y partirá desde el Alto de la Dehesa para dirigirse hasta la plaza Mayor.

Los bomberos forestales quieren recordar así a su compañero fallecido cuando participada en las labores de extinción de un incendio en León, cuando la autobomba que conducía se precipitó por un terraplén.

En el cartel de la convocatoria también se protestará por la política en materia forestal que lleva la Junta.

Los bomberos forestales se manifestaron ya en septiembre de 2022, tras los incendios en la sierra de la Culebra (Zamora), para reclamar mejores condiciones en sus puestos de trabajo.