Julia Jiménez presenta en Soria "Moracanta", su segunda novela

Martes, 26 Agosto 2025 13:14

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acogerá este miércoles, 27 de agosto, la presentación del libro "Moracanta", de Julia Jiménez Carrera.

La autora, de Borobia, estará acompañada por Carmelo Romero y César Millán.

El acto es abierto al público hasta completar aforo comenzará a las 20,15h.

El pasado mes de mayo, la autora publicó su segunda novela negra, Moracanta, y mañana miércoles la presentará en el Casino a las 20.15 horas.

Moracanta va más allá del género de la novela negra, y está teniendo una acogida muy buena, según ha resaltado Julia Jiménez.

Soria será la última estación en un recorrido de presentaciones que empezaron en Ágreda en julio, y siguieron en Deza, Borobia, Fuentestrún y Trévago.