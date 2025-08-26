Asovica organiza XVIII concurso de fotografía “Mi mejor momento”

Martes, 26 Agosto 2025 13:44

La Asociación Virgen del Camino (ASOVICA) y la Fundación Fadess han convocado una nueva edición de su tradicional Concurso de Fotografía, una iniciativa que se celebra cada año con el objetivo de fomentar la creatividad, la participación ciudadana y la sensibilización en torno a la salud mental y la inclusión social.

El certamen, abierto a la participación de todo el mundo, invita a plasmar a través de la fotografía el tema elegido este año: “Mi mejor momento”.

El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 26 de septiembre, y el contenido de la obra tratará sobre la forma y manera de vivir de las personas con problemas de salud mental dentro de su comunidad.

También deberá dar visibilidad y desmontar falsos prejuicios que se tienen acerca de la integración de las personas con esta discapacidad, dentro de la sociedad.

En la valoración del jurado sobre la obra a ser premiada, se priorizará el contenido del mensaje sobre su calidad artística.

Los premios, como cada año, serán los siguientes:

• 1º Premio: 300 euros y Diploma

• 2º Premio: 200 euros y Diploma

• 3º Premio: 100 euros y Diploma

Las obras podrán presentarse de lunes a viernes, en horario de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h en el Centro Ocupacional de Salud Mental Soria Asovica ubicado en Avenida Duques de Soria, 12-14, local 3, junto con la ficha de inscripción del concurso, disponible en la web, y una copia en formato digital que deberá ser enviada exclusivamente a través de la dirección info@asovica.es en el formato establecido en las bases del concurso.

Las bases íntegras, así como la ficha de inscripción para el concurso, pueden consultarse en www.asovica-fadess.es.

Desde Salud Mental Soria se ha animado a todas las personas interesadas en el mundo de la fotografía a participar, para dar visibilidad a la importancia de cuidar la salud mental