Concierto a favor de Cruz Roja en el Marco del IX Curso "Hagamos Música en Soria"

Lunes, 25 Agosto 2025 13:34

El próximo miércoles 28 de agosto a las 20:30 horas, el Palacio de la Audiencia de Soria acogerá un concierto a favor de Cruz Roja en el marco del IX Curso "Hagamos Música en Soria".

Este evento, apoyado y programado por el Ayuntamiento de Soria, será de entrada gratuita hasta completar aforo y contará con la participación de los prestigiosos profesores del curso, quienes unirán su talento para apoyar la importante labor que realiza Cruz Roja Española, tanto en Soria como en todo el territorio nacional.

El elenco de intérpretes está compuesto por: Marc Oliú, David Santacecilia, Mario Peris y Blanca Fernández en el violín; Alicia Calabuig en la viola; Carolina Landriscini y Suzana Stefanovic en el violonchelo; Eduardo Anoz en el contrabajo; y Marta Torres y Fernando Albarés en el piano. Juntos, ofrecerán un exquisito repertorio de música de cámara que incluirá obras de célebres compositores como Johann Sebastian Bach y Joseph Haydn.

Además, el programa destaca por su compromiso con la recuperación de compositores de gran calidad que, a pesar de haber realizado una valiosa contribución a la cultura de su tiempo, han caído en un injusto olvido.

Entre ellos se encuentran la compositora francesa Louise Farrenc, el compositor alemán Norbert Burgmüller, su compatriota Louis Spohr, y el francés Pierre Alexandre Boëly.

La selección de estas piezas no solo busca deleitar al público, sino también servir como metáfora del trabajo incansable y, en ocasiones, invisible que realiza Cruz Roja Española en su labor de cuidado y prevención.

Este concierto es una oportunidad única para disfrutar de una velada musical de alto nivel y, al mismo tiempo, colaborar con una causa solidaria que busca mejorar la vida de las personas más vulnerables.

Cruz Roja Española, fundada en 1864, es una organización humanitaria que trabaja para prevenir y aliviar el sufrimiento humano, enfocándose en los colectivos más vulnerables.

A lo largo de su historia, ha prestado apoyo en situaciones de emergencia, salud, inclusión social y formación.

Con una extensa red de voluntarios y colaboradores, sigue desempeñando un papel crucial en la protección y asistencia a quienes más lo necesitan en España y en todo el mundo.

La Asociación Cultural “Hagamos Música” se fundó en 2015 con el fin de apoyar a los jóvenes músicos en su formación.

Desde su creación, ha organizado nueve ediciones de su curso, impartiendo clase a más de 800 alumnos desde entonces.