Seis traslados a hospital de Soria tras colisión de dos turismos en N-122

Lunes, 25 Agosto 2025 18:01

Seis personas han sido trasladadas a primera hora de esta tarde al hospital Santa Bárbara tras sufrir un accidente de tráfico dos vehículos que circulaban por la carretera nacional N-122, a su paso por el término municipal de Villar del Campo.

Hasta el hospital, según han confirmado fuentes del 1-1-2 Emergencias, han sido trasladados en varios soportes cinco mujeres, de 67, 64, 26, 25 y 19 años, y un varón, de 64 años de edad.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 13:36 horas en el kilómetro 124 de la N-122, en sentido Soria, en el cruce con la desviación a Pozalmuro, con dos vehículos implicados, que se han dado un golpe lateral.

Se ha avisado a la Guardia Civil y a Sacyl.

El varón se ha quejado de dolor de espalda y dos de las mujeres han señalado, a los servicios médicos, que tenían dolor de hombro y otra con dolor de espalda.