Una vivienda deshabitada y en ruinas, sufre derrumbe en Ciria

Martes, 26 Agosto 2025 14:05

Los Bomberos de la Diputación de Soria han realizado una revisión técnica de un vivienda deshabitada y en estado ruinoso, que sufrió un derrumbe.

Los Bomberos de la Diputación recibieron ayer lunes, a las 16:44 horas, un aviso del 112 solicitando su presencia en la localidad de Ciria, tras el derrumbe de una vivienda deshabitada y en estado de ruina, que ocasionó afecciones en dos inmuebles colindantes.

Se requirió una revisión técnica para determinar la peligrosidad de permanecer en las viviendas afectadas y evaluar la estabilidad de sus estructuras.

Desde el parque de Ólvega se desplazaron al lugar tres bomberos y un jefe de turno, con un UMJ, un BRP y un ABA.

El Jefe de Servicio estimó que los daños en las viviendas eran de carácter menor.

En una de ellas se detectaron fisuras verticales en las esquinas de la pared medianera con el edificio derrumbado, tanto en planta baja como en primera planta.

En la otra vivienda se apreciaron fisuras verticales y horizontales.

Durante la intervención se procedió al saneamiento de las zonas de tejado no derrumbadas que colindaban con otra vivienda y con dos fachadas.

Los bomberos retiraron tejas y maderas inestables, y balizaron un área con riesgo de caída y desprendimiento de cascotes.

La actuación concluyó a las 20:45 horas, momento en el que los efectivos se retiraron del lugar.