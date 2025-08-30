Fallece en accidente entre dos motoristas y ambulancia en Zamora

Sábado, 30 Agosto 2025 09:42

Una persona ha fallecido en el accidente en el que se han visto involucrados dos motoristas y una ambulancia en Zamora.

El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido al mediodía de ayer llamadas que alertaban de un accidente en el kilómetro 169 de la CL-605, en Zamora.

Los alertantes han explicado que han chocado dos motos y una ambulancia, y han solicitado asistencia sanitaria para los motoristas, uno de ellos inconsciente.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario en el lugar ha confirmado el fallecimiento de uno de los heridos, un varón de unos 55 años, y ha atendido y trasladado en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.