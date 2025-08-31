Domingo, 31 Agosto 2025
Conductora herida en accidente de tráfico en Quintana Redonda

Una mujer ha sido trasladada esta tarde al hospital Santa Bárbara de Soria tras sufrir un accidente en la carretera SO-100, a su paso por el término municipal de Quintana Redonda.

A las 17:20 horas el 1-1-2 Emergencias ha recibido aviso de un vehículo que había sufrido una salida de vía en Quintana Redonda en la carretera SO-100, en el kilómetro 13. S

Han solicitado asistencia para una mujer que aseguraba tener dolor de pecho y dificultad para respirar.

Se ha avisado además a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.

La víctima, una mujer de 62 años, ha sido trasladada al hospital de Soria en ambulancia soporte vital básico SVB.

