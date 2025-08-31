Conductora herida en accidente de tráfico en Quintana Redonda

Domingo, 31 Agosto 2025 21:51

Una mujer ha sido trasladada esta tarde al hospital Santa Bárbara de Soria tras sufrir un accidente en la carretera SO-100, a su paso por el término municipal de Quintana Redonda.

A las 17:20 horas el 1-1-2 Emergencias ha recibido aviso de un vehículo que había sufrido una salida de vía en Quintana Redonda en la carretera SO-100, en el kilómetro 13. S

Han solicitado asistencia para una mujer que aseguraba tener dolor de pecho y dificultad para respirar.

Se ha avisado además a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.

La víctima, una mujer de 62 años, ha sido trasladada al hospital de Soria en ambulancia soporte vital básico SVB.