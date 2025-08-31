Domingo, 31 Agosto 2025
Un incendio calcina 16 hectáreas en Ólvega, seis de ellas de arbolado

En torno a 16 hectáreas ha calcinado un incendio registrado esta tarde en Ólvega.

INFOCAL ha dado por extinguido el incendio a las 20:00 horas.

La Junta de Castilla y León ha estimado que el fuego ha arrasado alrededor de 16,2 hectáreas, de las que seis son de arbolado, 1,2 héctareas de pasto y 9 héctareas agrícolas.

La tormenta que ha atravesado de suroeste a nordeste la provincia de Soria ha ayudado a su extinción.

El origen del incendio ha sido una empacadora.

Una veintena de medios se ha movilizado para extinguir el incendio, originado a las 13:47 horas.

Entre los medios desplegados, se han activado cuatro aéreos, cinco agentes medioambientales e incluso la BRIF con base en Lubia.

El operativo ha controlado el incendio a las 15.55 horas.

