Herido conductor de camión tras salirse de vía en N-234, en Alconaba

Sábado, 06 Septiembre 2025 10:05

Un hombre de 47 años ha sido trasladado en la tarde de ayer al hospital Santa Bárbara de Soria, tras resultar herido en una accidente vial ocurrido en la carretera nacional N-234, en el cruce con la ronda S0-20, en Alconaba.

El accidente se ha registrado ayer a las 20:48 horas, en la carretera N-234, en el cruce con la ronda SO-20, en Alconaba, y ha consistido en la salida de vía de un camión, a consecuencia de la cual se ha producido un derrame de gasoil del depósito del propio vehículo.

En principio no se han registrado heridos

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, que a su vez ha informado también al servicio de mantenimiento de la vía para la retirada del combustible.

Más tarde, la Guardia Civil ha solicitado asistencia para el conductor del camión, un varón de 47 años que se encontraba consciente y mareado.

Emergencias Sanitarias - Sacyl ha envíado una ambulancia para atenderle y trasladarle después al hospital de Soria.