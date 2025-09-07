Domingo, 07 Septiembre 2025
Herido leve tras volcar con su camión en ronda SO-20

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl ha atendido a un camionero que ha volcado a primera hora de esta tarde en la circunvalación de Soria capital.

El accidente vial se ha registrado en la ronda SO-20, en el kilómetro 21, sentido Soria, a las 14:48 horas.

Un camión ha volcado y su conductor, de 47 años, ha resultado herido leve.

La Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl se han trasladado hasta el lugar del siniestro.

Una de las ambulancias de soporte vital básico desplazadas ha atendido al herido, que  no ha requerido de traslado al hospital finalmente.

