lA biblioteca burgense anima a la lectura a alumnos del colegio Manuel Ruiz Zorrilla

Viernes, 24 Octubre 2025 08:33

Los alumnos de infantil del colegio “Manuel Ruiz Zorrilla”, para celebrar el “Día de la Biblioteca”, han visitado las instalaciones del centro cultural San Agustín y se han colado en la biblioteca municipal donde se llevaron una feliz sorpresa.

Maísa Marbán les estaba esperando para desarrollar un taller de cuentacuentos “De mayor quiero ser cantante, marciana, jardinera, explorador…La lista es muy larga cuando se hace esta pregunta a los más pequeños”

La actividad: Cuentacuentos "Cuando sea mayor quiero ser", está integrada en la campaña de fomento a la lectura en Bibliotecas Públicas Municipales y Bibliobuses 2025 de la Diputación Provincial de Soria en la que colabora el Ayuntamiento de la villa episcopal

El Día de las Bibliotecas fue una iniciativa en 1997 de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Conmemora la destrucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, incendiada en 1992 durante la Guerra de los Balcanes

Los talleres de animación a la lectura, se desarrollaron en la sala infantil, con el interés y la participación de todos los niños.

Se contaron muchas historias, cuentos con sombras, cuentos de dedos y manos, los cuentos del revés y cuentos de varios tipos entrelazados mediante un hilo conductor.