El Ayuntamiento burgense contratará tres jóvenes más para sus oficinas municipales

Jueves, 23 Octubre 2025 14:24

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma contratará durante un año a tres jóvenes de entre 18 y 30 años para que vivan su primera experiencia laboral.

El objetivo, además de fomentar el empleo juvenil en la población, es ir rejuveneciendo la plantilla municipal e ir formando a sus futuros integrantes.

El puesto de trabajo estará en las mismas oficinas de la Casa Consistorial donde irán rotando entre las diferentes tareas económicas, de intervención, secretaría o registro.

Será a principios del mes de noviembre cuando el Ayuntamiento traslade al Ecyl esta triple oferta.

Los jóvenes que estén interesados deberán estar previamente inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Sistema de Garantía Juvenil.

Es importante que todos aquellos que quieran presentarse a estos puestos, preparen previamente toda la documentación necesaria.

Deben acreditar titulación completa en Formación Profesional Grado Medio de Gestión Administrativa finalizando sus estudios entre 2023 y 2025

No es la primera vez que el Consistorio realiza una oferta de este tipo, hace escasos meses ya lanzó una similar para cubrir tres puestos asociados a la vida deportiva municipal.

El día 28 de agosto comenzó el contrato de un monitor, un peón y un auxiliar que se extenderá también durante un año con unas condiciones de trabajo equiparables al resto de empleados municipales.