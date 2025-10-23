La VI Concentración de Charangas reúne a 120 músicos en El Burgo de Osma

Jueves, 23 Octubre 2025 13:16

Ciento veinte músicos, repartidos en ocho charangas, llenarán de compases este sábado El Burgo de Osma, en la que será la sexta edición de la concentración de charangas.

La jornada bianual, organizada por las agrupaciones locales La Amistad y El Desacuerdo, reunirá en la villa burgense a más de 120 músicos de ocho grupos.

La fiesta se extenderá por todos los rincones gracias a las peñas de las fiestas de San Roque que acompañarán durante todo el día, y de forma muy activa, a los participantes.

La comida de hermandad acogerá a 400 personas que han reservado ya su ticket, y más de 600 lo harán en la cena de un día que promete ser toda una fiesta.

En esta edición visitarán El Burgo: la Charanga Ay Caramba de Cella (Teruel), la Charanga Butaneros de Madridejos (Toledo), la Charanga Los Chiguitos de Palencia, la Charanga Carajillo de Tarazona (Zaragoza), la Charanga Estraperlo de Aranda de Duero (Burgos) y la Charanga Sin Más de Soto de San Esteban, una habitual de la cita.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma y de un gran número de establecimientos comerciales de la localidad a los que la organización ha agradecido hoy públicamente muy especialmente su implicación.

Además, como viene siendo habitual, las peñas de las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque se sumarán a la concentración encargándose de acompañar a la charanga que les haya sido asignada.

El punto de encuentro será a las nueve de la mañana en el local de la Peña La Amistad donde los participantes podrán conocer a sus guías peñistas y desayunar.

El primer pasacalle les llevará de la Plaza de la Catedral a la Plaza del Rastro donde podrán almorzar antes de presentarse en el Ayuntamiento y recibir un recordatorio.

La mañana continuará con cada una de las charangas realizando un recorrido por los bares de la localidad en compañía de las peñas que les hayan sido asignadas.

A las tres está previsto que se comience a servir la comida en el Centro Polivalente Juvenil donde también compartirán una tarde de actuaciones antes de salir a una nueva ronda por los bares.

La cena será en torno a las once de la noche, también en el Polivalente donde se alargará la fiesta hasta la madrugada de la mano de Festisoria.