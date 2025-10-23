El Mitma adjudica rehabilitación superficial de travesía de El Burgo de Osma

Jueves, 23 Octubre 2025 12:24

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 549.485,20 euros (IVA incluido) un contrato para la rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera N-122, entre el kilómetros 209,500 al 219,200, a su paso por la localidad de Burgo de Osma. Sigue estando pendiente la "humanización" de esta travesía, con una inversión millonaria.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 228 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Soria

El objetivo de este contrato consiste en ejecutar las siguientes actuaciones:

Rehabilitación estructural mediante fresado del firme en 5 cm de espesor y reposición con 5 cm de mezcla bituminosa continua en los tramos necesarios

Rehabilitación superficial mediante extendidos de una capa de rodadura de microaglomerado en frío en todo el tramo, incluidas las zonas con rehabilitación estructural.

Reposición de señalización horizontal y balizamiento.

Estos trabajos de rehabilitación servirán para corregir los deterioros que presenta el firme en la actualidad y para prevenir su agotamiento y colapso en las zonas en peor estado, garantizando así unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

Esta adjudicación se suma a la realizada recientemente para también ejecutar trabajos de rehabilitación en la A-11 en la variante de Burgo de Osma, donde se destinarán otros 2,6 millones de euros (IVA incluido).

Además, en este contexto de trabajos de mantenimiento de carreteras del Estado que realiza el Ministerio en la provincia de Soria, el Mitma ha recordado que el pasado mes de julio se adjudicaron por otros 10,4 millones de euros la conservación de 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11, desde Medinaceli hasta Lubia; y SO-20, en Soria capital; y en las carreteras N-111, entre Medinaceli y Almazán y entre Lubia y Soria; y en la N-2, entre Medinaceli y Santa María de Huerta.