Filtraciones de agua en solar de futuro centro de salud de El Burgo de Osma

Martes, 21 Octubre 2025 13:52

El procurador regional de Soria ¡Ya! Juan Antonio Palomar preguntará esta tarde al consejero de Sanidad por las filtraciones de agua detectadas en el solar del futuro centro de salud, "primer contratiempo antes de iniciar las obras".

En este sentido, ha señalado en rueda de prensa que el terreno está situado en la vega del río Ucero, por lo que en opinión del procurador de Soria ¡Ya!, la aparición de aguas en el solar "no es un imprevisto" sino un error de planificación.

Palomar ha recordado que el Ayuntamiento de El Burgo de Osma cedió los terrenos en 2010, la Junta aceptó la cesión ese mismo año y, siete años después, en 2017, anunció que las obras arrancarían en 2019 sin que se cumpliera finalmente este compromiso de la Junta.

"El proyecto se adjudicó, por fin, en marzo de 2025 por más de seis millones y veinte meses de plazo. Medio año después, no se ha hecho nada y ya aparece el primer contratiempo", ha denunciado.

El procurador soriano ha insistido en que este centro de salud aparecía proyectado en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, donde se incluía también los centros de salud Soria Norte, San Leonardo y Almazán, ninguno en obras a día de hoy.