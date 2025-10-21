La hora de los ciudadanos en los Bonos Burgosma 2025

Martes, 21 Octubre 2025 08:39

El próximo lunes 27 de octubre comienza la quinta oleada de los Bonos Burgosma, al que se han adherido 41 comercios. Los vecinos podrán beneficiarse de 150.000 euros de descuento en sus compras.

La edición 2025 de los Bonos Burgosma comenzará el lunes, 27 de octubre y se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre, ambos incluidos.

Desde ese primer día, los ciudadanos podrán descargar sus códigos de descuento a canjear en los comercios participantes.

En esta quinta oleada de los bonos, son 41 los establecimientos que se han inscrito en el Ayuntamiento; los clientes accederán al listado de adheridos en la página web bonosburgosma.es el mismo día del inicio de la campaña.

Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma destina 150.000 euros de sus propios fondos a sufragar la campaña en una clara apuesta por el respaldo al comercio local.

130.000 euros se destinarán exclusivamente a los vecinos empadronados que dispondrán de 4 bonos de descuento de 6 euros cada uno, los bonos de cada vecino estarán disponibles para que pueda canjearlos hasta el final de la campaña.

Al igual que otros años, los no empadronados disponen de 20.000 euros en bonos que en este caso no serán de carácter personal, sino que se terminarán en cuanto se agote la partida destinada a tal fin.

En las cuatro ediciones anteriores se canjearon 58.284 bonos para los que dedicó un presupuesto municipal de 352.704 euros generando 1,8 millones de euros en ventas. Hasta la fecha han sido 51 establecimientos los que han participado.

En la campaña de 2024 se descargaron 5321 bonos, 3655 por parte de los empadronados y 1666 correspondientes a los no empadronados (el máximo posible en este apartado).

De ellos, se canjearon 4596, un 86,37 por ciento del total solicitado.

En el año 2023 fueron menos los bonos descargados, 5273 de los que se usaron 4543, el 86,16 por ciento de ellos. En 2022 la cifra fue mucho menor con solo 4846 bonos solicitados y 3998 canjeados, el 82,50 del total.

En su comunicación con los comercios participantes, el Ayuntamiento ha destacado que “es importante el apoyo al comercio rural y más en estos tiempos de globalización en los que otros usos comerciales están afectando seriamente a las actividades económicas de nuestro entorno”.

El Consistorio insiste en que “la clave está en mover la actividad comercial y conseguir fidelizar al cliente”.