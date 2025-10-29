Tursoria impulsa formación en seguridad contra incendios en alojamientos rurales

Miércoles, 29 Octubre 2025 20:14

La Asociación de Turismo Rural de Soria, Tursoria, en colaboración con la Diputación de Soria, ha celebrado en la tarde del 28 de octubre una jornada teórico-práctica sobre seguridad y prevención contra incendios dirigida a propietarios y responsables de alojamientos rurales de la provincia.

El curso, impartido por un especialista en prevención de incendios, tuvo lugar en el Hotel Rural Quintanares de Rioseco de Soria y contó con la asistencia de sus socios y otros interesados.

Durante las tres horas de formación (de 18:00 a 21:00), los asistentes abordaron temas esenciales como la evolución de un incendio en el interior de un edificio, la actuación adecuada ante un incendio en viviendas y edificios públicos, los sistemas de alarma y evacuación, las principales causas de incendios en alojamientos rurales, así como las medidas de prevención y protección más eficaces.

Esta acción formativa se enmarca dentro del convenio de colaboración entre Tursoria y la Diputación de Soria para el fomento del Turismo Rural en la provincia, y tiene como objetivo mejorar la seguridad, profesionalidad y calidad de los establecimientos rurales sorianos.

“La seguridad de nuestros huéspedes es una prioridad absoluta. Este tipo de iniciativas ayudan a prevenir riesgos y a ofrecer alojamientos más seguros y preparados ante cualquier eventualidad”, destacó Arcadio Marín del Rey, presidente de Tursoria, durante la jornada.

La formación contó también con una parte teórica sobre el uso de extintores, sistemas de alarma y protocolos de evacuación, además de un espacio para resolver dudas específicas de los asistentes.

Se planea realizar próximamente una segunda sesión práctica en materia de uso de extintores.