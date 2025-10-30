El primer concierto de "Torrezneros" será en El Burgo de Osma

Jueves, 30 Octubre 2025 16:02

Tras un periplo que les ha llevado por diversas provincias españolas, Torrezneros se estrena en la provincia de Soria con su particular homenaje al "Torrezno de Soria" basado en el libro-disco del mismo título.

El homenaje consiste en un espectáculo narrativo-musical en el que conviven las historias contadas por Ignacio Sanz, autor de los textos del libro-disco, con las guitarras de Jesús Ronda y Gaspar Payá y la voz del soriano Jaime Lafuente.

La presentación será el próximo jueves 6 de noviembre en el teatro del Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma a las 20:30 horas.

Hace algunos meses el conocido escritor segoviano Ignacio Sanz, un enamorado de las tierras sorianas, centró parte de su actividad literaria en reflejar poéticamente y desde diferentes visiones el fenómeno que aquí nos ocupa.

Así nacieron alrededor de veinte poemas con diferentes temáticas, pero con un nexo común: el Torrezno de Soria.

Un recorrido ameno, divertido, rico,… en el que Ignacio vuelca su fecunda imaginación, en un tema que le es muy familiar, son conocidas y premiadas sus incursiones literarias sobre la figura del cerdo en sus diferentes acepciones.

Así como sus colaboraciones con el Nuevo Mester de Juglaría en los discos “A ti querido cochino” y “Titirimundi”

Pero el segoviano necesitaba que su obra se completara y pensó que Jaime Lafuente, cantante nacido en El Burgo de Osma y afincado en Valladolid, podría poner sonidos musicales a estos poemas en colaboración con otro enamorado de las tierras sorianas, el guitarrista Jesús Ronda.

Y tras unos meses de ardua tarea casi todos los textos se convirtieron en canciones. Un tratamiento variado también en lo musical, con enfoques muy diversos en melodías y arreglos, para alcanzar un conjunto que se escucha con agrado.

Pero la parte literaria no se queda solamente en los poemas, Ignacio Sanz ha creado también algunos relatos de temática porcina tan interesantes como los citados poemas.

Y como consecuencia de todo ello en diciembre de 2024 la editorial Enrique del Barrio puso en circulación un libro-disco que contenía todos esos textos y las canciones creadas. El título “El Torrezno de Soria”.

Y, por supuesto, esta conjunción literario-musical invitaba a tener presencia en los escenarios, en un espectáculo en el que a la faceta de contador de historias de Ignacio Sanz, se une la música de Jaime Lafuente y Jesús Ronda y la colaboración especial del gran guitarrista Gaspar Payá.

Un espectáculo divertido que arranca sonrisas e incluso risas, con espacio para la ternura, alusiones literarias y geográficas… y buena música, todo ello nos llevará a un deseo incontenible de pedir una de torreznos en el primer bar que encontremos después de la velada.