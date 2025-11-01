El ex-alcalde burgense Cobo, absuelto de acusación de falsificación de documento de pacto

Sábado, 01 Noviembre 2025 08:07

La Audiencia Provincial de Soria ha absuelto al exalcalde de El Burgo de Osma, Miguel Cobo, del delito de falsificación de documentos privados por el que fue condenado en primera instancia. Se cierra así una polémica política que convulsionó la corporación burgense en la pasada legislatura.

La sentencia ha estimado el recurso presentado por Cobo contra la sentencia del Juzgado de lo Penal en marzo de 2025, por lo que Cobo, exalcalde de El Burgo de Osma, ha sido absuelto finalmente del delito de falsedad de documento privado del pacto de gobierno en suscrito a inicios de la pasada legislatura con el PSOE, para alternarse en la alcaldía burgense, y en el que se le acusaba de falsificar las firmas de su compañero de partido.

La sentencia ha revocado la pena de seis meses de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal al considerarle autor de la firma de su compañero de partido, Luis Cuesta, sin su consentimiento.

La Audiencia provincial ha considerado en su sentencia que “no existen motivos bastantes para fundamentar una sentencia condenatoria”, una decisión basada en que no se ha podido comprobar la autenticidad del documento y la falta de una prueba de cargo sólida.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha mostrado este viernes su satisfacción por la absolución del ex alcalde de El Burgo de Osma, Miguel Cobo, del caso de la falsificación de firmas del pacto de gobierno en el Ayuntamiento.

Serrano, a preguntas de los periodistas, ha señalado que "con Miguel se hizo una injusticia muy grande; me parece que era algo personal contra él, lo que pasa es que luego hay que dejar de actuar a la justicia, y la justicia ha actuado, en el sentido de que ha sido absuelto".

"Me alegro mucho por él y por su familia. He sido testigo directo del sufrimiento personal y de su familia, por algo que nunca debió de acabar donde ha acabado", ha expresado.