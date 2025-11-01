El Burgo de Osma solicita un millón de euros a Planes Provinciales

Sábado, 01 Noviembre 2025 10:26

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma solicitará a los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Soria un millón de euros para ejecutar la rehabilitación de la Avenida de la Constitución.

Así lo acordó en la última reunión de la Junta de Gobierno Local con la intención de renovar una de las redes principales de conexión y desarrollo futuro del municipio.

La petición de un millón de euros se repartirá en dos anualidades, 2026 y 2027, y se centrará en la mejora de las redes de abastecimiento, riego y todo lo contenido entre acera y acera. La Avenida de la Constitución parte de la travesía de la antigua nacional 122 y llega hasta la zona donde se construye el futuro centro de salud.

En las proximidades, está el parque de bomberos, el centro polivalente juvenil y toda la zona de desarrollo natural de la localidad. El anuncio de esta intervención y el avance en la construcción del centro de salud provocará que en próximas fechas tenga que reubicarse el mercadillo semanal de los sábados que ahora se celebra en la misma Avenida de la Constitución.

El alcalde de El Burgo, Antonio Pardo, ha subrayado en un comunicado que esta avenida es una de las redes principales y de futuro del pueblo que conecta el centro con la zona de crecimiento urbanístico en la que se concentran también numerosos servicios. Añade que “el futuro crecimiento de El Burgo va por ahí y el Ayuntamiento apuesta por mantener adecuadamente la zona como hace con todas públicas de titularidad municipal”.

Mientras el Ayuntamiento interviene para poner a punto y mantener todas sus vías, sigue esperando la actuación de la Administración del Estado en la travesía de la carretera nacional 122.

La carretera entre las dos rotondas, que atraviesa todo el casco urbano, cada día está más deteriorada tanto en la parte de los vehículos como las aceras por las que transitan los peatones.

En su última petición a Planes Provinciales, el Ayuntamiento burgense priorizó la mejora del sistema de abastecimiento de agua en todas las localidades agregadas.

Ya entonces, el presupuesto también rondó el millón de euros que se ha venido invirtiendo en la eficiencia del servicio de aguas en todos los núcleos de población logrando evitar fugas y pérdidas, pero sobre todo un agua sanitariamente segura.

En la convocatoria anterior, en el año 2021, El Burgo destinó el presupuesto llegado de los Planes Provinciales de Diputación, a la ampliación de la nave municipal de la calle San José Obrero y a la mejora del Centro Polivalente Juvenil.

También entonces, se incluyó una partida para intervenir en la sustitución de redes de abastecimiento en la cabecera y agregados además de pavimentar, mejorar el alumbrado público y renovar contenedores.