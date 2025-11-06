El Ayuntamiento burgense financia instalación de poste para telefonía en Berzosa

Jueves, 06 Noviembre 2025 20:49

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma financia la colocación de un poste en Berzosa para que Telefónica instale el servicio 5G en todo el entorno.

Sigue así apostando por la mejora de las infraestructuras de telefonía móvil, internet y fibra.

Del presupuesto municipal se destinarán 14.000 euros para la instalación de esta torreta en el mismo lugar donde ya hay otra que ha quedado obsoleta.

El poste tendrá 10 metros de altura y 1,5 de diámetro y ha tenido que contratarse a una empresa para su montaje puesto que las dimensiones hacen que no sea posible asumirlo por los operarios municipales.

El Ayuntamiento burgense ha aseguado en un comunicado que atiende así las peticiones de la localidad agregada de Berzosa que ha demandado la mejora del servicio de telefonía.