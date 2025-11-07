El Virrey Palafox arranca ciclo matancero con buena acogida

Viernes, 07 Noviembre 2025 08:32

El hotel restaurante Virrey Palafox comienza este mes de noviembre su nuevo ciclo gastronómico, y lo hace con la segunda edición del Orgullo Matancero y la confirmación de la buena acogida de la que será su edición 50+1 de las Jornadas de la Matanza.

Tras la “maravillosa” acogida del año pasado, el Virrey Palafox ha anunciado el II Orgullo Matancero, una experiencia que aúna música actual que bebe de las raíces castellanas con gastronomía de la buena.

Será el 22 de noviembre, desde las 14:00 horas, en el salón Castilla de los Diezmos, en El Burgo de Osma, (entrada, 40 euros, incluye comida y acceso al concierto9 con el siguiente cartel de músicos en vivo: Casapalma, Lemus, La Perdiz Roja DJ Set, DJ Plástico y Jugl4ria.



https://restauranteburgodeosma.com/producto/ii-orgullo-matancero-comida-concierto

Además, el Virrey Palafox ha abierto en noviembre el plazo para inscribirse a la próxima edición de las Jornadas de la Matanza, la 50+1 edición, y la respuesta ha sido “impresionante”, según ha confirmado el propio establecimiento.

Un dato: en solo dos días ha recibido más de 8.000 solicitudes, superando todas las previsiones.

“Sabemos que muchas personas estáis intentando contactar por teléfono o email sin éxito.

Os pedimos calma y comprensión: nuestro equipo está haciendo todo lo posible para atender cada solicitud. Todas las reservas se están gestionando por orden de llegada, y garantizamos que nadie se quedará sin respuesta”, han respondido.





