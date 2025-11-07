"iPHARADiSi" invita a viajar a El Burgo a África a través de sus cantos

Viernes, 07 Noviembre 2025 17:19

El espacio polivalente de El Burgo de Osma acogerá este sábado, 8 de noviembre, el espectáculo coral iPHARADiSi, una propuesta única que invita a viajar a África a través de sus cantos más bellos y emocionantes.

“Ipharadisi”, que significa “Paraíso” en zulú, es mucho más que un concierto: es una experiencia musical y cultural con la fuerza de más de 60 voces, acompañadas de percusión africana, saxofón, contrabajo y piano, y con una puesta en escena vibrante que emociona tanto a pequeños como a mayores.

El repertorio abarca desde melodías tradicionales en suajili, venda, sesoto, zulú o xhosa, hasta temas contemporáneos como Afro Blue, en un mosaico sonoro que celebra la diversidad y la riqueza del continente africano.

El coro iPHARADiSi nació en 2022 de la unión de cuatro formaciones vallisoletanas y ha crecido hasta convertirse en un gran proyecto coral intergeneracional abierto a cantores de diferentes procedencias.

La dirección artística y musical corre a cargo de Jesús Garrote Resina. Además, el espectáculo cuenta con solistas, e instrumentistas (piano, saxo, bajo y percusiones) que sumando todo en conjunto aportan dinamismo y emoción a cada representación.

Con “IPHARADiSI”, el público de El Burgo de Osma podrá vivir a partir de las ocho de la tarde de mañana sábado un auténtico viaje musical, lleno de ritmo, color y energía, que conecta culturas y emociona a todos los sentidos.