Éxito rotundo del espectáculo IPHARADISI en El Burgo de Osma

Lunes, 10 Noviembre 2025 12:46

El espectáculo IPHARADISI ha completado el pasado sábado todas las localidades del Espacio Polivalente de El Burgo de Osma, con público incluso de pie, demostrando la gran expectación que despierta esta propuesta musical única allá donde va.

El público ha disfrutado de un recorrido por las raíces africanas y la música del mundo, en el que cada canción, ritmo y armonía ha generado una experiencia inmersiva.

Los espectadores se han sentido parte del espectáculo, envueltos por la fuerza de la música, las percusiones y la energía de las voces.

Y es que El espectáculo IPHARADISI tiene una fuerza magnética, dirigido por Jesús Garrote, el coro IPHARADISI combina voces excepcionales con percusión, bajo, teclados y otros instrumentos, creando armonías poderosas, melodías emotivas y dinámicas escénicas envolventes. Cada interpretación invita al público a no solo escuchar, sino a sentir y vivir cada instante de manera intensa.

Este nuevo éxito consolida al espectáculo IPHARADISI como una de las propuestas corales más originales y vibrantes del panorama actual. Su capacidad para emocionar, conectar con el público y ofrecer una experiencia musical totalmente inmersiva la convierte en un espectáculo imprescindible para todos los amantes de la música y la cultura.