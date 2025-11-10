El Seminario de El Burgo acoge séptimo retiro Emaús mujeres

El Seminario de El Burgo de Osma ha acogido este fin de semana el séptimo retiro de Emaús mujeres.

Este retiro está basado en la lectura del Evangelio según san Lucas (24, 13-35) que versa sobre los acontecimientos vividos por los discípulos en el camino a Emaús.

Es un retiro de laicos para laicos.

En él están los caminantes y los servidores.

En esta ocasión han caminado 29 mujeres y han servido 40, la mayoría de la Diócesis de Osma-Soria.

El retiro ha concluido el domingo a las cinco de la tarde con la celebración de la Eucaristía presidida por el administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, y la participación de muchos familiares y amigos de las participantes, entre los que se encontraban los jóvenes que realizaron en septiembre el retiro Bartimeo.

En la Eucaristía de clausura, el administrador diocesano, ha recordado que un final en clave Emaús no es cierre sino comienzo real del camino.

Ha señalado que lo vivido estos días está llamado a transformarse en estilo de vida, decisiones concretas y entrega en la vida cotidiana, porque la experiencia espiritual se valida al volver a la realidad diaria.