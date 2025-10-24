Investigado conductor por triplicar tasa de alcoholemia al volante en N-234

Viernes, 24 Octubre 2025 09:31

La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de una furgoneta por conducir triplicando la tasa de alcoholemia permitida. Fue sorprendido tras varios avisos de ciudadanos al 112 por conducción anómala.

Los hechos ocurrieron a las 21:27 horas del pasado 17 de octubre, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria fue avisada por la central COTA (Centro Operativo de Tráfico), para localizar un vehículo tipo furgoneta que circulaba con una conducción errática, consiguiendo su parada en el kilómetro 384,000 de la N-234, en el término municipal de Cabrejas del Pinar, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Una vez parado y al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,92 y 0,87 mg/l de alcohol en aire espirado, triplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,25 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el art. 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Soria.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.