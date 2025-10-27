Varón intoxicado por humo en incendio de vivienda en Soria

Lunes, 27 Octubre 2025 09:33

Un varón de 60 años ha sido trasladado esta madrugada al hospital Santa Bárbara de Soria tras resultar intoxicado por humo en el incendio de una vivienda en Soria.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas a las 1.34 horas de esta madrugada que informaban de un incendio en una vivienda situada en el número 8 de la Avenida Aragón, en Soria capital.

Al parecer, el incendio se ha originado en la chimenea y, en principio, no había personas afectadas.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Policía Local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Soria.

A llegar, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han solicitado asistencia sanitaria para atender a una persona que ha resultado intoxicada por el humo, por lo que se pasa el aviso a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de 60 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.